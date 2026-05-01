Tolón, sobre una hipotética candidatura como alcaldesa de Toledo: "Estoy muy volcada en el Ministerio de Educación"

La ministra de Educación, Milagros Tolón, junto al presidente regional, Emiliano García-Page.Ca - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, sobre un posible escenario como candidata a la Alcaldía de Toledo para las próximas elecciones, ha señalado que está "muy volcada" en su labor como ministra.

A preguntas de los medios desde la Romería del Valle en Toledo, ha señalado que ha sido alcaldesa "ocho años" de la ciudad, "una etapa maravillosa" de su vida política.

"Ahora estoy muy volcada en cuestiones como la bajada de las ratios o la bajada de las horas lectivas", ha afirmado Tolón, que ha reaccionado a unas declaraciones del número 'dos' del partido a nivel regional, Sergio Gutiérrez, en el diario La Tribuna, donde situó a la actual ministra como principal opción del partido en Toledo.