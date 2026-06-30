Tolón, tras la imputación de Gualda (SEPI) por el juez Pedraz: "En este país existe presunción de inocencia"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha pronunciado después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya citado como investigada a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y lo ha hecho mostrando su confianza en la justicia.

A preguntas de los medios tras una comparecencia en Toledo, Tolón ha añadido que "en este país existe algo que es la presunción de inocencia".

"Que no se le olvide a nadie, porque cualquiera de nosotros puede ser imputado y juzgado antes realmente de ser juzgado", ha rematado.