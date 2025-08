Tolón insiste en pedir al alcalde de Toledo que se posicione sobre el trasvase: "No le he escuchado todavía"

TOLEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha vuelto a pedir al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que posicione sobre el trasvase del Tajo al Segura, pues considera que tanto él como el resto de alcaldes del PP de la región, con su silencio "lo blanquean" y favorecen que "se siga trasvasando".

"No lo he escuchado todavía, pero cuando eres alcalde de los toledanos, tienes que posicionarte a favor de los ciudadanos que representas. Y él no lo ha hecho. Que sea valiente y que no se vaya a Aranjuez. Que lo diga en Toledo, en Madrid, con sus diputados", ha dicho, en alusión a la reunión que Velázquez ha tenido esta semana con el regidor de Aranjuez, Miguel Ramos.

De este modo ha reaccionado la representante del Gobierno central en la región, al ser preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido sobre las nuevas reglas de explotación del trasvase.

Dicho esto, se ha referido al presidente del Partido Popular, Paco Núñez, al que le ha recordado que hace poco, en el Congreso de los Diputados, "sus diputados nacionales votaron a favor de blindar el trasvase Tajo Segura".

"La hipocresía en política no me vale, y con el río Tajo, menos. Me gustaría que esos diputados de Castilla-La Mancha que están representando a los ciudadanos y a las ciudadanas de toda la cuenca del río digan si están a favor de blindar el trasvase o están pidiendo que finalice, como yo he hecho, no solamente como alcaldesa de Toledo, sino también como delegada del Gobierno".

Respecto a la entrada en vigor de las nuevas reglas del trasvase, Tolón ha recordado que la vicepresidenta avanzó recientemente en Cuenca que se iban a llevar a cabo en el mes de septiembre.

"El río Tajo está en una situación lamentable, pero este gobierno está siendo muy sensible con respecto a la política del agua favoreciendo a nuestra región, cosa que no había pasado nunca" ha valorado la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la región, que ha asegurado que "no pararemos hasta que no se ponga fin al trasvase".

En otro orden de cosas, y preguntada por las manifestaciones de agricultores de Ciudad Real, que reclaman el fin de las inspecciones en los pozos del conocido como Acuífero 23, Tolón ha defendido que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil "está haciendo su trabajo".

"Lo que hace es simplemente cumplir con la norma. Si se cambia la norma, la Guardia Civil actuará", ha precisado.

DESCENSOS DEL CAUDAL DEL TAJO

Por último, preguntada por los sucesivos descensos del nivel del Tajo a su paso por Toledo acaecidos en las últimas semanas, tras volver a indicar que el río, a su paso por la ciudad, ha estado en todo momento por encima de los caudales mínimos --13 hectómetros cúbicos por segundo--, ha reiterado que la Confederación Hidrográfica lo sigue estudiando.

"Están viendo que pueden ser por explotaciones privadas de hidroeléctricas. Se están estudiando y se está investigando".