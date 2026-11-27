La candidata número uno del PSOE por Toledo al Congreso de los Diputados y ministra de Educación, Milagros Tolón, - PSOE

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Toledo ha reivindicado este viernes en Illescas su "firme defensa" de una educación pública de calidad como garantía de igualdad de oportunidades, frente al modelo de "recortes" aplicado por el Partido Popular, y ha pedido el voto para el PSOE el próximo domingo para "continuar fortaleciendo" el sistema educativo.

Así lo han defendido la candidata número uno del PSOE por Toledo al Congreso de los Diputados y ministra de Educación, Milagros Tolón, y el candidato número uno al Senado, José Manuel Tofiño, durante un coloquio con docentes y representantes de la comunidad educativa, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Tolón ha señalado que el objetivo de los socialistas es garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida con independencia de su lugar de residencia y de los recursos económicos de sus familias. "Queremos dar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes para que puedan estudiar sin tener en cuenta dónde viven ni la cuenta corriente de sus padres", ha afirmado.

Entre los avances impulsados por el Gobierno de España, ha destacado la creación de 45.000 plazas públicas y gratuitas de educación de 0 a 3 años durante los últimos ocho años. Esta apuesta ha supuesto en la provincia de Toledo una inversión de 12 millones de euros y la creación de 1.600 plazas, además de la colaboración con los ayuntamientos para facilitar su implantación.

La candidata socialista también ha puesto en valor los nueve años consecutivos de crecimiento de la inversión en becas, que este año ha alcanzado los 2.559 millones de euros, 1.000 millones más que durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Para Tolón, estas ayudas son fundamentales para evitar que ningún estudiante tenga que renunciar a su formación por razones económicas.

Asimismo, ha defendido el impulso a la educación inclusiva y la necesidad de dotar a los centros de más profesionales, recursos y herramientas para atender la diversidad existente en las aulas. En este sentido, ha lamentado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto a Vox, hayan votado en contra del Plan de Educación Inclusiva promovido por el Gobierno de España.

"La diversidad en las aulas es la nueva normalidad, como también lo es en nuestra sociedad", ha señalado Tolón, quien ha defendido tanto el refuerzo de los centros de educación especial como el aumento de los recursos destinados a favorecer la inclusión del alumnado en los centros ordinarios.

También ha apostado por dignificar la profesión docente mediante el Estatuto del Docente, la reducción de las ratios y de las horas lectivas, así como por reforzar la atención a la salud mental y el bienestar emocional del alumnado y del profesorado, especialmente ante situaciones de acoso escolar y ciberacoso.

INVERSIÓN Y DERECHOS FRENTE AL MODELO DE RECORTES DEL PP

Frente a estas medidas, Tolón ha recordado que durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal se despidió a 5.000 docentes interinos, se cerraron 70 escuelas rurales y se incrementaron las tasas universitarias y el precio de los másteres. "Este es el modelo de los recortes, frente al modelo de futuro y de inversión en educación pública que representa el Partido Socialista", ha remarcado.

Por su parte, José Manuel Tofiño ha puesto en valor el compromiso de los gobiernos socialistas con la educación pública y el trabajo realizado para atender las necesidades de los centros y de la comunidad educativa de Illescas. Por ello, ha pedido la movilización y el voto para el PSOE el próximo domingo para continuar ampliando derechos y mejorando los recursos del sistema educativo.