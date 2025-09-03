Tolón, sobre el rechazo del PP a quita de deuda: "Qué explique a los ciudadanos por qué rechazan algo que les beneficia"

La Delegada Del Gobierno En Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, Atiende A Los Medios Antes De Presidir La Junta Local De Seguridad De Olías Del Rey Convocada Con Motivo De Las Fiestas De La Localidad. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha vuelto a arremeter contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP que rechazan la quita de deuda aprobada este pasado martes por el Consejo de Ministros.

"Lo que están haciendo simplemente es, de alguna forma, perjudicar a los vecinos y a las vecinas de sus comunidades autónomas. Que les expliquen por qué realmente desprecian este instrumento que el Gobierno de España pone a su disposición", les ha pedido.

Preguntada por esta cuestión antes de presidir la Junta Local de Seguridad de Olías del Rey convocada con motivo de las fiestas de la localidad, ha lamentado que las regiones gobernadas por los 'populares' rechacen este mecanismo "simplemente porque el señor Feijóo ha dicho que no quiere llegar a ningún acuerdo, en este caso, con el Gobierno de España."

De ahí que haya condenado que los ciudadanos no se terminen beneficiando "del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España en la financiación, que ha aumentado en más del 30% los recursos para dar a las comunidades autónomas, no solamente con esta condonación de la deuda, sino también con las entregas a cuenta".