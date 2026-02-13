Tolón remarca que el Gobierno va a exigir "calidad" en la Formación Profesional y también en los centros privados

La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la jornada ‘Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro’, en el Ministerio de Educación, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). La cita, en la que también interviene el president - Matias Chiofalo - Europa Press

ILLESCAS (TOLEDO), 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha remarcado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez va a exigir "calidad" en la Formación Profesional y también a los centros privados que imparten esta formación.

De ahí que la ministra haya recordado que el Ejecutivo central va a aprobar un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.

"Vamos a reforzarla y vamos a dar calidad. Y vamos a exigir calidad, calidad también en la formación privada, en la formación profesional que dan los centros privados", ha incidido Tolón.

Ha defendido la ministra durante su visita al Centro Integrado de Formación Profesional Condestable Álvaro de Luna en Illescas (Toledo) que la Formación Profesional tiene que tener una calidad y "hoy en España somos referentes". A día de hoy, ha dicho, la inserción laboral es de un 90%. "Casi 1.200.000 estudiantes en toda España, lo que hacen es encontrar trabajo y buscar su futuro".

ILLESCAS, PLENO EMPLEO

De su lado, el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha recordado que el Centro Integrado de Formación Profesional Condestable Álvaro de Luna es uno de los institutos de referencia a nivel nacional desde el punto de vista de formación profesional.

Además, ha informado de que en Illescas se va a iniciar dentro de unos días la construcción de un colegio de educación especial y a mediados del mes de mayo, principios del mes de junio, otro instituto.

El alcalde también ha puesto de relieve que en Illescas se trabaja para conseguir el pleno empleo, "que casi ya lo tenemos", con el objetivo de "tener una ciudad mejor y una ciudad más solidaria".

INVERSIÓN DEL GOBIERNO EN CLM

En los últimos siete años, Castilla-La Mancha ha recibido del Ministerio una inversión histórica en Educación de 1.127,13 millones de euros, con más de 245 millones en programas de cooperación territorial para libros de texto, educación emocional e inclusiva, y refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. A esto hay que sumar más de 96 millones de euros en becas en el curso 2023-2024 (44,6 millones más que en 2018), lo que ha permitido becar a 36.522 estudiantes; y 37,9 millones en Educación Infantil de 0 a 3 años entre 2021 y 2024 para la creación de 3.717 nuevas plazas públicas.

En materia de Formación Profesional, la inversión ha superado los 307 millones de euros, lo que ha permitido financiar 18.896 nuevas plazas en los últimos cinco años. Esta apuesta ha supuesto que el número de estudiantes haya alcanzado una cifra récord: 45.560 alumnos. Cabe destacar la importante inversión en formación para trabajadores, de casi 240 millones de euros.

Además, Castilla-La Mancha cuenta con cinco de los 75 centros que componen la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional, que componen un tejido de centros referentes en sus respectivos sectores que actúan como catalizadores de ecosistemas de innovación, investigación y emprendimiento en estrecho vínculo con los sectores productivos de sus territorios.