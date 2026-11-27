Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PSOE asegura que la ex alcaldesa "ha actuado con total transparencia" y ve en la moción "un ejercicio de hipocresía compartida

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRSSS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha sido reprobada este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Toledo, que también ha pedido su dimisión, por el arrendamiento de una Vivienda de Protección Oficial de su propiedad en Toledo durante el periodo de vigencia de su régimen de protección.

La moción, presentada conjuntamente por PP y Vox, ha salido adelante con los votos a favor de la totalidad de los ediles del PP y de tres de los cuatro concejales de Vox, a excepción del responsable de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, que se ha abstenido, al igual del edil de IU, Txema Fernández, mientras que el PSOE ha votado en contra del texto.

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, la ha justificado en que, "según las informaciones publicadas", Tolón adquirió en enero de 1998 una Vivienda de Protección Oficial en Toledo, cuya calificación definitiva se había producido en noviembre de 1997, pero cuyo arrendamiento habría comenzado en 2011, cuando todavía se encontraba vigente su régimen de protección, "cuya fecha de finalización estaría fijada para el 27 de noviembre de 2027".

Ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que "no constaban en los registros administrativos comunicaciones ni autorizaciones posteriores a aquella consulta inicial, ni tampoco el correspondiente visado de los contratos de arrendamiento", por lo que esta no es "una cuestión menor ni exclusivamente privada", y más cuando "afecta a una persona que ha desempeñado responsabilidades institucionales" en Toledo, donde fue alcaldesa, y las tiene ahora como ministra del Gobierno.

A juicio del edil, los hechos "revisten suficiente gravedad política e institucional" para que el pleno del Ayuntamiento de Toledo manifieste su reprobación a Milagros Tolón y reclame que asuma las correspondientes responsabilidades políticas.

IU: "ES INDECENCIA TENER UNA VPO Y NO VIVIR EN ELLA"

Desde IU, su portavoz, Txema Fernández, ha ironizado con el hecho de que el salón de plenos acoja "el último mitin de campaña" antes de las elecciones generales del próximo domingo, y que tanto PP como Vox traigan este asunto "desde la atalaya de una moralidad indecente", diciendo "que les importa lo que ha hecho" Tolón, cuando son los que han votado para no declarar Toledo como zona tensionada en materia de vivienda, siguen manteniendo cinco viviendas cerradas en el Parque del Tránsito o van a habilitar "cinco zuloviviendas" en conventos para que el Arzobispado "pueda poner los precios que le dé la gana".

Dicho esto, ha admitido que "es una indecencia tener una Vivienda de Protección Oficial y no vivir en ella", pero ha preguntado a PP y Vox por qué no piden en su moción que la Junta "establezca los controles necesarios" para que este tipo de viviendas "sean habitadas por quienes han sido adjudicatarios" o que el piso "revierta a la ciudadanía y se posibilite que otra persona que lo necesita pueda entrar en él".

"Porque no les importa", se ha contestado el propio edil de IU, quien ha lamentado que tanto el PP como Vox y la Junta, "solo tienen un enemigo común" que es Milagros Tolón. En este sentido, ha criticado que los responsables de la moción defiendan "un "compromiso inequívoco con la legalidad, la transparencia y la ejemplaridad" cuando ni han cumplido la Ley de Memoria Democrática, ni han publicado "ningún contrato menor", la mayoría de ellos "adjudicados a dedo", por no hablar de "las adjudicaciones parciales de las escuelas infantiles".

PP: "ACTITUD MORALMENTE REPROCHABLE"

En su segundo turno de intervención, Juan Marín ha aludido al Código Ético de Conducta del Partido Socialista y a sus "estándares éticos" que --como ha opinado--, Tolón "ha venido contraviniendo de forma palmaria", destacando que la moción de reprobación está "plenamente justificada" y que Tolón "no puede continuar en el cargo como ministra de Educación y tampoco debería encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados".

Por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco, ha abundado en que lo que ha hecho Milagros Tolón "es inadmisible y resulta inaceptable desde el punto de vista ya no solo personal, sino también político e institucional", especialmente "mientras tantas familias y tantas personas están en una situación en la que no pueden tener acceso a una vivienda".

Velasco ha indicado que, aunque la ministra hubiese alquilado la vivienda cumpliendo los requisitos, "moralmente" su actitud "sería reprochable en la situación en la que estamos".

La portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, ha justificado el hecho de que Vox y PP presenten esta moción "construida sobre recortes de prensa de los últimos años", en que "están nerviosos" con el resultado del próximo domingo y por eso "están dispuestos a todo", incluso a "esa curiosa técnica de sustentar acusaciones en informaciones interesadas y sesgadas, sin esperar a que se confirmen los datos ni al legítimo derecho a la defensa".

PSOE: "TEATRO ELECTORAL PARA RASCAR VOTOS"

"Un teatro electoral montado a 48 horas de las elecciones con el único objetivo de dañar la imagen de un adversario político y rascar un puñado de votos", ha resumido De la Cruz, quien ha defendido que Tolón "ha actuado con total transparencia y honestidad", pues ha comunicado "su disposición absoluta a facilitar toda la información necesaria para aclarar lo que haya que aclarar, mientras Vox y PP "ya la han condenado sin esperar, sin pruebas, solo con recortes de prensa".

La edil ha reprochado al PP acciones del pasado que también serían reprobables --como que el alcalde, Carlos Velázquez, durante su mandado en Seseña y "apadrinado por Francisco Granados, cerebro de la trama Púnica", cedió supuestamente suelo público "que le interesaba a esa trama"--, al igual que a Vox, "que presume de pureza mientras arrastra sus propios escándalos sin esclarecer, sus casos de corrupción interna, sus diputados investigados, sus tramas de financiación irregular y sus constantes polémicas".

"Esto no es una moción, es un ejercicio de hipocresía compartida. Es el intento desesperado de quienes, nerviosos por el resultado del domingo, están dispuestos a todo. Limpien ustedes su casa, den cuentas de lo suyo y después, si les queda un poquito de dignidad, vengan ustedes a hablar de transparencia", ha zanjado la portavoz del Grupo Socialista.

El concejal de Vivienda ha cerrado el debate contestando al PSOE asegurando que "es público y oficial que esa vivienda no la podía haber alquilado y la Junta de Comunidades lo ha dicho claramente", y por eso lo que ha hecho la Administración regional "ha sido comenzar a instruir un expediente para ver qué sanción pone a la señora Tolón".

"Es una vivienda de régimen especial de protección oficial que ha tenido alquilada y que no podía alquilar porque no han pasado los 30 años de protección y en la que no ha vivido nunca y cuyas exigencias eran residencia habitual", ha concluido el concejal del PP.