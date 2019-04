Tolón tacha de "trama" la aparición de la candidatura del nuevo Ganemos en Toledo: "Nos puede afectar"

Publicado 25/04/2019 11:43:21 CET

TOLEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha tachado de "trama" la conformación de una candidatura en la ciudad de cara a las elecciones municipales con el nombre de Ganemos, después de que Ganemos Toledo no presente batalla pese a haber tenido hasta cuatro concejales en el equipo de Gobierno toledano.

A preguntas de los medios tras un desayuno informativo, Tolón ha reconocido que puede afectar electoralmente que aparezca esta lista.

"Es una trama y el juzgado tendrá que decidir. No hay nadie de Toledo en la lista excepto el número uno. Gente que por medio de anuncios ha cobrado dinero por hacer una lista. Cada uno...", ha dicho.

Dicho esto, y sobre la marcha de la política del portavoz de Ganemos, Javier Mateo, ha confesado no estar de acuerdo con esa decisión, que ha sentido "mucho", pues se trata de un "buen político y de una gran persona". "Pensé que tenía que seguir liderando la coalición esa, como se llame, que no sé como se llama", ha añadido.

No obstante, y tras asegurar que no puede incluir a Mateo, que "todavía tiene mucho que decir", en su lista porque ya está cerrada, ha declarado que a lo largo de estos cuatro años se ha sorprendido de "llevarse tan bien con otro grupo que no tiene nada que ver" con ella ni con sus ideas, pues se ha declarado socioaldemócrata moderada, católica y practicante. "Ensalzo la labor de los cuatro ediles de Ganemos. Hemos antepuesto los intereses de ciudad a los intereses políticos, muchas veces no han sido los mismos pero hemos llegado a acuerdos y hemos trabajado por la ciudad de Toledo", ha asegurado.