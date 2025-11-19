Tomelloso renovará el aparcamiento frente al Mercado de Abastos ampliándolo y habilitando zona de juegos infantiles

CIUDAD REAL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Tomelloso ha decidido aprovechar el espacio liberado con la demolición de las antiguas viviendas de la calle Juan José Rodrigo para transformar este entorno, ubicado frente al Mercado de Abastos, adecuando un nuevo aparcamiento más funcional y habilitando una zona de juegos infantiles, con mobiliario urbano y espacios de sombra para disfrutar en familia.

Es, ha apuntado el alcalde, Javier Navarro, un espacio donde no se ha invertido nada en los últimos diez años y en el que, teniendo en cuenta las necesidades reales del centro de la ciudad, donde el aparcamiento siempre ha sido escaso, se va a actuar para dar un mejor servicio a los ciudadanos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Un proyecto, afirma el alcalde, "pensado con la mirada puesta en el futuro y, sobre todo, con una idea clara: seguir apostando por un Tomelloso mejor, más cómodo y más amable para todos".

El aparcamiento, que tendrá entrada por la calle Juan José Rodrigo y salida por la calle Veracruz, contará con 36 plazas frente a las 24 existentes en la actualidad. El presupuesto general de las obras, que serán licitadas en las próximas semanas asciende a 180.278 euros.

La actuación supone una remodelación integral: limpieza y preparación de los solares, renovación completa de instalaciones de saneamiento e iluminación, señalización y nuevos pavimentos y asfaltados entre otros trabajos