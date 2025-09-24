Torneo de justas en Castillo de Escalona, principal foco de sus Jornadas Medievales que aspiran a superar 30.000 visitas

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un torneo de justas a caballo se celebrará este año en el patio de armas en el Castillo de Escalona (Toledo) como una de las novedades de las IV Jornadas Medievales 'La Corte de los Prodigios' que el municipio desplegará el fin de semana del 3, 4 y 5 octubre, y que aspira a superar los 30.000 visitantes.

Su alcalde, Álvaro Gutiérrez, ha explicado en rueda de prensa, los detalles de esta cita cultural, que este año incluye este torneo en el castillo, abierto desde el pasado mes de abril. La entrada será gratuita hasta completar el aforo del patio de armas, donde se podrán congregar "miles de personas", con "mucha seguridad" para controlar el acceso para que "no haya problemas ni agobios".

Serán tres pases de este torneo de justas: dos pases el sábado a las 12.00 y a las 19.00 horas, y uno el domingo, a las 12.00 horas, y el horario de las visitas guiadas se mantendrá, acoplando el horario a este evento.

Las calles de Escalona se llenarán de actuaciones teatrales, espectáculos de circo y fuego junto a danzas medievales y quienes visiten el pueblo se sentirán como "un medieval más". Habrá además talleres de esgrima, pintura, vestuario y actividades infantiles, así como concursos de vestuario, pintura y concurso fotográfico en redes sociales.

Entre "tantas emociones y actividades", se podrá reponer fuerzas con las degustaciones y productos en las tabernas medievales que ofrecerán "sabores de la época y gastronomía local".

Por ello, el primer edil ha invitado a todo aquel que quiera acercarse a Escalona "a dejarse llevar por su latido medieval, a la edad de las murallas, de los dragones alados, de caballeros de brillantes armaduras, torres centinelas o pasadizos que guardan secretos", en un lugar "donde lo mágico, lo heroico y lo cotidiano se entretejen".

Basándose en la experiencia de las fiestas patronales de agosto, se mantendrán cifras de seguridad similares con 8 policías locales, 8 patrullas de guardia civil y 10 agentes de seguridad privada en las horas centrales, desde las 18.00 horas.

DESDE 2022

Desde que el Ayuntamiento de Escalona puso en marcha esta iniciativa en 2022, ha ido creciendo "en dimensión, participación y también en reconocimiento en muy poco tiempo". El número de visitantes ha llegado a cerca de las 30.000 personas en la última edición, lo que ha generado "un impacto muy positivo en los establecimientos de hostelería y comercio locales".

Las actividades para todas las edades han alcanzado las 25 diarias, con "un mercado de artesanía muy concurrido de una forma muy constante".

También ha crecido la implicación ciudadana, algo que le llena de orgullo a su alcalde, que califica de "magnífica" la respuesta de los vecinos y vecinas, los grupos de teatro, de música o los artesanos, "consiguiendo que estas jornadas sean algo que pertenece a toda Escalona".

"Con este precedente, comprenderán que tengamos expectativas muy altas para esta cuarta edición de la Corte de los Prodigios", ha expresado Gutiérrez.

DOCE MESES, DOCE CASTILLOS

Este sábado, día 27 de septiembre, se podrá visitar el Castillo de Escalona dentro del programa 'Doce meses, doce castillos'. Las entradas, que salieron a la venta este lunes, ya se han agotado, por lo que Gutiérrez ha pedido a la Diputación que amplíe el número de personas que puedan acceder y visitarlo.

"Habrá sitios a lo mejor en los que cien personas sean muchas. En el Castillo de Escalona cien personas (...) yo creo que caben más que de sobra unas cuantas más", ha afirmado.

A la espera de que la Diputación amplíe este número, su alcalde ha barajado que puede "tirar de la lista de solicitudes que se han quedado fuera" para realizar esta visita, que tendrá una sesión de mañana y otra de tarde.