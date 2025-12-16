Toro Verde recibe la licencia inicial para su proyecto de parque de aventura en Cuenca

Archivo - Actividad multiaventura en Toro Verde en Puerto Rico - TORO VERDE - Archivo
CUENCA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la empresa Toro Verde ha recibido este mismo martes la licencia inicial para desarrollar su proyecto de parque de aventuras en la provincia de Cuenca.
En el acto de entrega de premios al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha, ha señalado que se trata de una "magnífica noticia" para la región.
Se trata, ha dicho García-Page, de "un proyecto que puede cambiar perfectamente la fisionomía económica y turística de Cuenca". Parte de una serie de "proyectos complejos" que "necesitan de una tenacidad y constancia, incluso de cierta paciencia", además de "una complicidad que a lo mejor algunos hasta podrían malinterpretar".
SUPRESIÓN DE LA AGENCIA DEL AGUA PARA "GANAR EFICIENCIA"
García-Page ha anunciado además la decisión de su Gobierno de "suprimir una empresa pública", como es la Agencia del Agua, una decisión que "se va a materializar en breve".
"Que nadie se engañe, no es que vaya a faltar. Es que la vamos a fusionar con la empresa de infraestructura, simplemente para ganar eficacia", ha dicho durante la gala.
Una decisión que se produce "para no tener que reproducir nuevos esquemas". "Es un ejercicio importante siempre de intentar optimizar, estar optimizando el gasto público. Y nos vamos a plantear, como siempre, nuevas medidas de agilización que muchas veces pasan por los trámites, pero normalmente pasa por estar atentos", ha enfatizado.