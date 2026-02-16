Torres dice que Page no es su "enemigo": "Mi enemigo político es el PP y Vox. Y estoy convencido que para él también"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID/TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este lunes que no comparte las críticas del exjefe del Ejecutivo Felipe González al actual Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que le ha animado a expresar sus discrepancias en los foros internos del partido, mientras que ha sostenido que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no es su "enemigo", sino su "compañero".

"Mi enemigo político es el PP y Vox. Y estoy convencido que para él también", ha proclamado el ministro Torres en una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE, recogida por Europa Press, después de que la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, dijera que Page "compra" el marco del PP con sus críticas.

Sin embargo, Torres se ha mostrado "convencido" de que Page quiere que Sánchez siga ganando las elecciones, como también apoya a los diferentes candidatos autonómicos del PSOE, aunque sí que ha reconocido que "quizá él no entiende cuestiones que son propias del Consejo de Ministros".

"Él también empezó en esa Presidencia con un Gobierno de coalición, igual que yo. Los Gobiernos de coalición también tienen sus singularidades. Él consiguió una mayoría absoluta. Mi enemigo no es Page, es mi compañero", ha añadido Torres.

"COMPAÑERO GONZÁLEZ"

Sobre las críticas del exjefe del Ejecutivo al Gobierno de Sánchez, Torres le ha llamado "compañero González" y ha negado que quiere que se vaya del PSOE: "Es más, yo quiero que se quede y que si es posible seamos más".

No obstante, ha defendido que "siempre" querrá que gane el PSOE, haciendo alusión a unas palabras del exministro y exsecretario general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba en las que sostenía que siempre que votará por su organización.

"A mí me entristece cuando otros rivales políticos encumbran y ponen en gran valor a compañeros socialistas que en su momento querían sepultar políticamente, matarlos para que no siguieran en la cosa pública. Uno de ellos era Felipe González. Yo nunca participaré de eso", ha sentenciado.