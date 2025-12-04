Torrijos llora la muerte de la vecina presuntamente asesinada por su pareja reclamando unidad por la violencia machista

Minuto de silencio de Torrijos - AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

TORRIJOS (TOLEDO), 4 (EUROPA PRESS)

La localidad toledana de Torrijos ha mostrado su dolor y repulsa por el presunto crimen machista que golpeó este miércoles al municipio, en el que una vecina de 39 años murió presuntamente a manos de su pareja, exhibiendo una unidad "firme y sincera" en torno a la lucha contra la violencia de género.

Con "el corazón roto y el alma encogida" y con "una tristeza que atraviesa las calles, las casas y la vida" del municipio, la concejala de Servicios Sociales y Familia, Marta Flores, ha iniciado este acto que se ha celebrado ante la fachada del Consistorio, al que han acudido decenas de vecinos, junto a toda la corporación municipal y autoridades regionales y provinciales, que han guardado un minuto de silencio en memoria de la fallecida.

"No hay palabras que puedan describir el dolor que sentimos", ha afirmado Flores, que ha ofrecido la "unidad firme, sincera y valiente" de un pueblo que no permitirá que la memoria de su vecina quede envuelta solo en horror" ni que quede silenciada, sino que se traduzca "en dignidad, justicia y lucha compartida por un futuro sin violencia".

"Torrijos está hoy más unido que nunca. Cada mujer asesinada es una herida que se abre en toda una comunidad, porque cada golpe y agresión que reciben las víctimas también la recibimos toda la sociedad", ha exclamado.

El municipio toledano no tolera la violencia de género --ha afirmado la edil-- y no acepta "la indiferencia" respecto a esta realidad, comprometiéndose a trabajar sin "descanso para proteger, acompañar y escuchar a todas las mujeres que lo necesiten".

Impulsarán "más recursos, más sensibilización y más medidas para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo, para que ninguna familia vuelva a pasar por este infierno".

Agradeciendo la labor de Policía local con su rápida actuación y de la Guardia Civil, la edil de Familia ha reseñado el papel del centro de la mujer, que demostró "estar a la altura de las circunstancias, en el peor momento jamás vivido".

"UNA VIDA TRUNCADA"

De su lado, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha lamentado que "hay una vida que se ha truncado", con "unos niños y un adolescente a los que le han robado la mitad de su vida", trasladándole su "abrazo más profundo".

Tras recordar que en la región hay más de 5.700 mujeres que tienen algún tipo de protección o que están en el sistema VioGén, ha puesto en valor la protección que ofrece la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local y los recursos del Gobierno regional en colaboración con los ayuntamientos, "sistemas que están funcionando".

"Tenemos que seguir avanzando por este camino. Tenemos que seguir teniendo claro que los sistemas de protección están funcionando, que tendremos que mejorarlos para que ninguna mujer sufra violencia", ha aseverado Simón.

Igualmente, ha mostrado su deseo de "no consentir más discursos negacionistas de la violencia machista" para que la sociedad en su conjunto se conciencie de que "es una realidad dolorosa" que hay que combatir y erradicar.

"Apelo a que sigamos por este camino, el de la concordia, el de la coordinación institucional, el de trabajar desde todos los ámbitos para poder proteger cada vez a más mujeres, para que sientan que tienen en la sociedad el respaldo necesario", ha dicho.

Todo el esfuerzo del Gobierno regional se volcará para "dar todo el soporte" a los tres menores que se quedan sin madre, mediante recursos psicológicos y económicos.

HUIR DEL SENSACIONALISMO

De su lado, el alcalde de la localidad, Andrés Martín, ha pedido a los medios de comunicación el "mayor respeto y sensibilidad posible" para el tratamiento de este caso, y que huyan del sensacionalismo.

"Hoy es un día triste para todos, porque nos falta una vecina y hay unos niños que van a sufrir unas consecuencias. Hoy nos falta un pedacito", ha lamentado el primer edil, que ha trasladado que desde el Consistorio seguirán firmes y "al pie del cañón" para denunciar que no haya "ni una víctima más".

Incidiendo en que cuando hay una muerte, "da igual que sea hombre o mujer", porque el "pueblo se hace un poco más pequeño", ha puesto en valor que "hombres y mujeres" de diferentes edades y signos políticos muestran su unidad este jueves ante un caso de estas características.

"Hoy tenemos que hacer de tripas corazón por decir que estamos aquí, en pie" para trasladar la "total repulsa hacia la violencia en el hogar, machista", o como se quiera llamar, ha mencionado el alcalde.

En esta línea ha hecho un llamamiento para "aunar a todas las fuerzas políticas" en situaciones como estas, para que estén unidas, con una coordinación correcta para que ningún caso "se pierda en el limbo por ningún trámite administrativo".