Gobierno de C-LM se personará en la causa por el asesinato machista de una mujer en Torrijos

Presentación del 'Cine en Igualdad' en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha confirmado este jueves que la mujer asesinada presuntamente por su pareja en Torrijos (Toledo), había acudido al Centro de la Mujer por una situación de "violencia verbal en su hogar", aunque no había presentado una denuncia formal, y que el Gobierno regional se personará en la causa.

Simón ha explicado que la víctima había relatado a las profesionales del centro que su marido "la vigilaba y ejercía una violencia verbal frente a ella" y que recientemente la víctima había abandonado el domicilio, alojándose en casa de una amiga con la que se encontraban también sus tres hijos.

La consejera ha señalado que desde el Centro de la Mujer se le estaba "animando" a denunciar "para activar los sistemas de protección necesarios" aunque ella todavía no lo había hecho.

La responsable regional ha confirmado además que los dos hijos menores, de 3 y 8 años, estaban presentes durante el crimen, mientras que la hija mayor, de 17, se encontraba en su instituto.

Actualmente, los tres están recibiendo atención psicológica y su custodia provisional la mantiene la amiga que acogía a la víctima, mientras servicios sociales contactan con familiares en el municipio de Nambroca.

"Una vez más vemos cómo el terrorismo machista nos pega un zarpazo", ha lamentado Simón, quien ha enviado "todo el cariño y solidaridad del Gobierno y de la sociedad castellanomanchega" a los menores y a su entorno, cuya vida "se ha truncado".

La consejera ha advertido de que los discursos que niegan la violencia de género tienen efectos directos en la seguridad de las mujeres.

"El machismo mata, el negacionismo también mata", ha afirmado.

"Se ha dado todo el soporte que se ha pedido pero tristemente no hemos podido ayudarla", ha lamentado, insistiendo en la importancia de denunciar y lamentado que los discursos negacionistas contribuyan a que muchas mujeres no lo hagan porque piensan que no van a servir de nada.

Según ha recordado, en la región más de 5.700 mujeres cuentan con una orden de protección activa, algo que "salva vidas todos los días".

Un mensaje con el que Simón prefiere quedarse aunque hoy "tengamos que llorar un asesinato por violencia machista".

La titular de Igualdad estará presente en el municipio de Torrijos para participar en el minuto de silencio convocado por este presunto caso de malos tratos.

Se trata del segundo asesinato por violencia machista que se produce en la región, el primero tuvo lugar en verano en la provincia de Guadalajara.

Una cifra que obliga a reflexionar y a seguir avanzando en una sociedad plenamente igualitaria entre hombres y mujeres, ha remarcado la consejera.

Las declaraciones se han producido durante la presentación, en el Liceo Caracense de Guadalajara, del programa 'Cine en Igualdad', una iniciativa del Instituto de la Mujer y la Asociación Cinefilia que utiliza cortometrajes para trabajar valores de convivencia e igualdad con alumnado de la ESO y de programas Erasmus.

Simón ha defendido la necesidad de reforzar la educación en igualdad "para construir la sociedad del futuro", agradeciendo "el trabajo impresionante" de los centros educativos en sus planes de convivencia.

En este marco, ha anunciado que este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará las bases de Premios 'Mujeres en el Cine 'Alice Guy', una convocatoria dirigida a mujeres guionistas con una ayuda de 17.000 euros por proyecto seleccionado.

"Es momento de que las mujeres también nos puedan contar sus historias a través del cine", ha subrayado.

"Queremos que haya cada vez más mujeres que puedan tener la oportunidad de llevar sus proyectos adelante", ha añadido, señalando también que tendrán un mes a partir de mañana para presentar sus proyectos, de los que se premiaran los dos mejores.

La actividad de Cine en Igualdad, que este año recorrerá diez institutos, incluye la proyección de una selección de cortometrajes recientes que abordan distintos roles y realidades de las mujeres y que buscan generar debate entre la juventud.

Por su parte, desde la dirección de Liceo Caracense han mostrado su agradecimiento por la actividad celebrada en este espacio en apoyo de los planes de igualdad y convivencia de los centros, en la que están participando alumnos de Educación Secundaria. Es el segundo año del programa 'Cine en Igualdad'.

Se van a recorrer diez institutos en municipios como Cabanillas, Chiloeches, El Casar, Marchamalo o Guadalajara, y se podrá disfrutar de una selección de cortometrajes realizados en los últimos años y que no se pueden ver en las salas comerciales pero que trabajan los valores que interesan hoy en día para trabajar con la juventud.