Un total de 116 efectivos de Guardia Civil cubrirán la seguridad de la Vuelta a su paso por Toledo

Actualizado 10/09/2019 10:28:46 CET

09 September 2019, Spain, Alto: Spanish cyclist Alejandro Valverde of Movistar Team in action during stage 16 of the 2019 edition of the "Vuelta a Espana" Tour of Spain cycling race, 144,4 km from Pravia to Alto de La Cubilla Lena. Photo: Yuzuru Sunada/BE - Yuzuru Sunada/BELGA/dpa

TOLEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil de la provincia de Toledo desplegará unos 116 efectivos de distintas especialidades para la protección y seguridad de la decimonovena etapa de La Vuelta a España, que finalizará el próximo 13 de septiembre en la capital castellano-manchega. Con motivo de la celebración de la 74 edición de la Vuelta Ciclista España, la Guardia Civil ha puesto en marcha, como en años anteriores, la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), que acompañara y protegerá La Vuelta durante todo su recorrido, según ha informado la Benemérita en nota de prensa. Esta Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil, está integrada por un total de 131 efectivos y su cometido es proporcionar seguridad y movilidad a los corredores de La Vuelta, vehículos de organización, apoyo y caravana publicitaria, así como garantizar la seguridad vial al resto de usuarios afectados por el desarrollo del evento. Para llevar a cabo esta labor, la Unidad Móvil de Seguridad Vial desplaza durante todo el recorrido un helicóptero, sesenta motocicletas, diez vehículos todoterreno, seis monovolúmenes, un furgón taller, cuatro furgones, dos autobuses, un camión cisterna y un turismo.