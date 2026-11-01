Un total de 31 heridos siguen ingresados en hospitales de C-LM, 13 en UCI, y 79 han recibido el alta

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TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 personas --tres menos que este sábado-- de las que resultaron heridas tras el choque de trenes registrado en la localidad toledana de Urda, permanecen ingresadas este domingo en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, 13 de ellas --dos menos-- en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este domingo, ya han recibido el alta 79 de los heridos.

De los 31 heridos que permanecen ingresados, 18 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo --siete de ellos en la UCI y once en cama convencional-- y seis en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan --dos en UCI y cuatro en cama convencional--.

Seis están ingresados en el Hospital de Ciudad Real --tres en UCI y tres en cama convencional-- y una persona se encuentra en la UCI en el Hospital General Universitario de Albacete.

En total, 110 personas fueron inicialmente hospitalizadas en hasta seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a consecuencia del accidente ferroviario.

De su lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado que se mantiene en 69 la cifra de fallecidos en el accidente y que estos 31 heridos que continúan hospitalizados presentan una evolución favorable y tienen un pronóstico esperanzador.

"Es muy posible que todas las personas vayan a salir adelante", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas, recogida por Europa Press.

Padilla ha explicado que la cifra de víctimas mortales permanece estabilizada desde hace 48 horas, aunque ha advertido de que todavía no se puede descartar que aumente, ya que continúan los trabajos de identificación en el Instituto de Medicina Legal de Toledo. "Ojalá no tengamos que sumar, elevar ese número y tener que lamentar una víctima más", ha manifestado. VÍCTIMAS PENDIENTES DE IDENTIFICACIÓN

Respecto a las identificaciones, Padilla ha indicado que ya se han identificado 56 de las 69 víctimas mortales, por lo que quedan 13 pendientes. Según los últimos datos trasladados por el Centro Integrado de Datos (CID), estos casos requieren la cooperación internacional debido a la nacionalidad de algunas de las personas que viajaban en el tren.

"Se necesita de cooperación extranjera, de otros países. Viajaban personas de muchas nacionalidades en ese tren. Y hay 13 que se necesita de esa cooperación internacional para que finalmente puedan ser identificadas. Es un obstáculo más de las dificultades que lleva todo este proceso", ha señalado al tiempo que ha expresado su deseo de que las identificaciones puedan completarse cuanto antes para aliviar la "espera angustiosa" de las familias.

Padilla también ha explicado que el Gobierno regional continúa prestando apoyo psicosocial a los familiares y facilitándoles alojamiento en la Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen pastor' de Toledo, en colaboración con el Arzobispado, tanto a quienes esperan la identificación de sus seres queridos como a quienes tienen familiares hospitalizados y necesitan permanecer cerca de ellos.

Por último, y sobre el funeral oficial por las víctimas que anunció este sábado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y que se celebrará en la Catedral de Toledo, ha señalado que no hay una fecha fijada, ya que la celebración deberá esperar a que todas las víctimas estén identificadas, se haya notificado a sus familias y haya concluido el proceso correspondiente.