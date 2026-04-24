Un total de 32 docentes de C-LM se forman en prácticas restaurativas en el programa de convivencia escolar de la Junta

Comienzo del curso de prácticas restaurativas. - JCCM

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha este viernes un nuevo curso de formación en prácticas restaurativas que se va a desarrollar durante todo el tercer trimestre.

La directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marian Marchante, ha indicado que esta acción formativa está dirigida a 32 docentes en activo que hayan participado previamente en alguna de las ediciones de los cursos 'Introducción a las Prácticas Restaurativas. Construyendo puentes en la convivencia' y 'Profundizando en las Prácticas Restaurativas: Construyendo escuelas de convivencia', según ha informado la Junta por nota de prensa.

Asimismo, ha destacado que esta formación será impartida por Vicenç Rul-lan Castañer, psicólogo escolar, formador y especialista en mediación y prácticas restaurativas, reconocido por su labor en la promoción de la convivencia positiva en centros educativos y comunidades.

Marian Marchante ha explicado que el nuevo curso forma parte de una iniciativa más amplia estructurada en dos fases y orientada a tres objetivos fundamentales como es sensibilizar a centros que aún no conocen el enfoque restaurativo; consolidar un equipo estable de docentes capacitados para impartir formaciones en prácticas restaurativas y generar una red creciente de centros comprometidos con este modelo de convivencia.

Además, ha avanzado que la fase dos, prevista para el próximo curso, incluirá dos líneas de trabajo, por un lado, la capacitación técnica y por otra la acción directa, con la implementación de formaciones iniciales en los centros por parte del nuevo equipo de formadores.

Esta formación inspira además el nuevo Decreto de Convivencia en el que trabaja la Consejería, basado en actuaciones proactivas, preventivas y restauradoras que superan el enfoque meramente correctivo o sancionador.