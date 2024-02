Un total de 32 familias pasan por el Centro de Atención Temprana de Torrejón del Rey en su primer año de vida

GUADALAJARA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido a lo largo del pasado año a 32 familias de niños y niñas de cero a seis años con dificultades del desarrollo o en riesgo de presentarlas, a través del Servicio de Atención Temprana de Torrejón del Rey.

Tal y como ha explicado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, éste "es uno de los seis servicios de Atención Temprana que tenemos en la provincia de Guadalajara y uno de los 65 que tenemos en toda la región", que conforman la importante red de recursos públicos de Castilla-La Mancha donde se ofrece esta atención especializada a los menores y a sus familias, ha informado la Junta en nota de prensa.

Se trata, ha dicho García Torijano, de "una apuesta que se hace por parte del Gobierno, firme, que además superamos los diez millones de euros en este servicio y que tenemos una ley pionera que nos hace ser referentes a nivel nacional".

La titular de Bienestar Social ha subrayado que el crecimiento de servicios sociales y servicios básicos en pueblos y zonas rurales es "un compromiso de las administraciones hacia los municipios para que puedan seguir manteniendo sus raíces y para que su ciudadanía pueda disfrutar, permanecer y estar a gusto en el municipio en el que vive".

Así, ha recordado que también hace dos años se puso en marcha en Torrejón del Rey el programa 'SEPAP-MejoraT', cuyo objetivo es mejorar la autonomía de las personas mayores y prevenir las situaciones de dependencia mediante juegos, terapias y actividades de estimulación física y cognitiva. Una actividad que actualmente cuenta con siete usuarios de este municipio de La Campiña guadalajareña.

MÁS TIEMPO PARA JUSTIFICAR LAS OBRAS

García Torijano ha anunciado, además, la ampliación, hasta 2026, del plazo de justificación de la ejecución de la convocatoria de subvenciones a entidades locales con fondos europeos para la construcción de viviendas y centros de mayores.

Torrejón del Rey fue uno de los municipios al que se le concedió una financiación de más de 160.000 euros para la construcción de un centro de mayores, un recurso del que carece el municipio, que cuenta con dos asociaciones de mayores con cerca de medio millar de socios y socias.

En este sentido, la consejera ha explicado que "puesto que en 2023 se tenía que haber puesto en marcha esa construcción y no ha podido ser, no se ha puesto en marcha por parte del gobierno actual, hemos conseguido pedir Europa un aplazamiento de tiempos para que no pierdan esa subvención, para que el Ayuntamiento pueda ejecutar ese proyecto que, por parte del Gobierno y del presidente Emiliano García-Page, hemos impulsado para trabajar el envejecimiento activo en las personas mayores".

'FIESTA DE LAS CANDELAS' EN TORREJÓN DEL REY

La consejera de Bienestar Social ha estado acompañada por la alcaldesa de la localidad, Belén Manzano, el delegado de la Junta en la provincia, José Luis Escudero, y otros representantes políticos provinciales y regionales durante su participación en los actos celebrativos de la 'Fiesta de Las Candelas' en Torrejón del Rey, cuya tradición se remonta al siglo XVII y que los vecinos viven con gran devoción.

Junto al Prioste de la Cofradía de Nuestra Señora de Las Candelas, Marcos Mínguez, la consejera, Bárbara García ha asistido a la misa mayor y ha participado en las procesiones alrededor de la Iglesia, así como en la tradicional degustación de bollos posterior, en lo que supone la víspera de una fecha muy señalada en el calendario torrejonero; la 'Fiesta de La Rueda' que está declarada de Interés Turístico Provincial y que aspira a conseguir pronto su declaración regional.