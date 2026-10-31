Un total de 34 heridos permanecen ingresados en cuatro hospitales de C-LM, 15 de ellos en UCI

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

TOLEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 personas que resultaron heridas el pasado miércoles tras el choque de trenes registrado en la localidad toledana de Urda, permanecen ingresadas este sábado en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, 15 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este sábado, ya han recibido el alta 76 de los heridos.

De los 34 heridos que permanecen ingresados, 18 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo --ocho de ellos en la UCI y diez en cama convencional-- y nueve en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan --tres en UCI y seis en cama convencional--.

Seis están ingresados en el Hospital de Ciudad Real --tres en UCI y tres en cama convencional-- y una persona se encuentra en la UCI en el Hospital General Universitario de Albacete.