Un total de nueve alumnos ciegos de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE hacen prácticas en el hospital de Parapléjicos

Publicado 29/01/2020 11:21:43 CET

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE ha iniciado sus prácticas en el Hospital Nacional de Parapléjicos, centro perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Con estas prácticas se forman con pacientes reales y, además, se convierten en una referencia y apoyo para muchas personas con discapacidad sobrevenida que están en el centro.

Estas prácticas en el Hospital Nacional de Parapléjicos suponen un beneficio suplementario para los pacientes con lesión medular que, además de recibir una atención especializada y profesional por parte de estos nueve alumnos de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, se sienten estimulados al ver cómo trabajan personas con discapacidad visual que, con su labor, rompen todas las barreras, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Los nueve estudiantes de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid, que son personas ciegas o con una discapacidad visual, realizarán estas prácticas del 28 de enero al 7 de febrero.

Estos alumnos son originarios de Castilla-La Mancha (tres alumnos), Andalucía (dos estudiantes), Asturias (también dos alumnos), y Cataluña y Madrid, con una estudiante cada una. Y realizarán sus prácticas de Fisioterapia, pertenecientes a la asignatura Practicum I.

La relación entre el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE data del año 1985, fecha desde la cual los alumnos pasan un período de prácticas muy importantes para su preparación profesional.

MÁS DE 50 AÑOS DE EXCELENCIA

La Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, fundada en 1964, depende académicamente de la Universidad Autónoma de Madrid, y está financiada y gestionada por la ONCE. Se dirige a estudiantes ciegos y deficientes visuales, aunque también tienen cabida, en los cursos de Posgrado, fisioterapeutas no afiliados a la Organización.

Además, a través de un convenio con la asociación de ciegos portugueses (ACAPO), la ONCE habilita anualmente una beca para estudiantes ciegos portugueses. El índice posterior de ocupación laboral entre sus alumnos está cercano al 100 por 100.

La Escuela ha impulsado iniciativas para facilitar una salida profesional y una vía al emprendimiento de los fisioterapeutas que se han formado en la Escuela. La ONCE creó en 1997 las clínicas Revitass, en la actualidad ILUNION Fisioterapia y Salud, un referente en la inclusión de personas con discapacidad visual en este sector.