Un trabajador de una planta de residuos de El Casar sufre aplastamiento de brazo tras quedar atrapado en una cinta

GUADALAJARA 8 May. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador de 50 años de edad ha sido trasladado al hospital de Guadalajara tras sufrir aplastamiento en uno de sus brazos, después de haber quedado atrapado en una cinta transportadora.
Según informa a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ocurría en torno a las 14.00 horas en una planta de tratamiento de residuos situada en la localidad de El Casar, en el kilómetro 313 de la N-320.
En el operativo se han movilizado Policía Nacional, Guardia Civil y la UVI móvil que ha trasladado al trabajador herido.