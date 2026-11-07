Un trabajador resulta herido tras golpearse la cabeza en Yuncler (Toledo)

Archivo - UVI. Ambulancia - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha resultado herido tras golpearse la cabeza mientras trabajaba en una empresa de pavimentos ubicada en el Camino de Lominchar en Yuncler (Toledo), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 05.57 horas de este sábado. El trabajador ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y un médico de urgencias.