Un trabajador sufre una caída de 9 metros tras ceder el techo en el que se encontraba en Mascaraque

TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 53 años ha resultado herido grave este viernes en Mascaraque (Toledo) tras sufrir una caída de nueve metros que se ha producido al ceder el techo de una nave, en el que se encontraba.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 11.35 horas en una empresa de envases ubicada en la carretera Mora-Toledo.

El trabajador ha tenido que ser atendido por un médico de Urgencias y trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo. En el lugar también han estado efectivos de la Guardia Civil.