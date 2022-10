Trabajadoras de la Limpieza inician su ronda de protestas en Toledo: "Si no hay salarios, no limpiamos"

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de delegadas sindicales de las trabajadoras de la Limpieza y la Ayuda a Domicilio de Toledo se han concentrado este jueves ante la patronal provincial para exigir "un convenio decente con salarios suficientes"

"Si no firmamos, no limpiamos". "Si no hay salarios no fregamos". Durante más de una hora, entre pitos, petardos y ondear de banderas de sus sindicatos, CCOO y UGT, las manifestantes no han dejado de corear sus reivindicaciones y de instar a la patronal a atender sus reivindicaciones: "Patronal, escucha: estamos en la lucha. Y si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga."

Las negociaciones de su convenio colectivo están rotas desde antes del verano. Al igual que las de otras muchas provincias de España, todas aquellas en las que patronales y sindicatos debían renegociar este año sus convenios. Entre ellas, otras tres de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, ha informado CCOO en nota de prensa.

En todas ellas, los sindicatos han celebrado asambleas y preparando la confrontación. "Las propuestas salariales de la patronal estatal ASPEL y de las respectivas patronales provinciales no alcanzan ni de lejos para sostener la escasa capacidad adquisitiva de los salarios de las personas que trabajan en el sector, casi todas mujeres y casi todas con contratos a tiempo parcial", señalan desde CCOO.

En Castilla-La Mancha, las movilizaciones han comenzado este jueves. Este viernes seguirán en Cuenca. La semana que viene, en Guadalajara y Ciudad Real. Y las trabajadoras ya han dejado claro hoy en Toledo que la alternativa es "salario o conflicto".