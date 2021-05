Trabajadores de Geacam amenazan con llevar su huelga a la campaña de extinción si Gobierno no cambia de "talante"

"Quieren volver al modelo que se cambio en 2005 por el Gobierno Barreda después del accidente de trabajo que provocó 11 compañeros muertos"

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Geacam, que van a la huelga los días 24, 26 y 28 en campaña de prevención, han amenazado con extender los paros a partir del 1 de junio en pleno periodo de extinción si el Gobierno regional no cambia de "talante" y propicia una negociación real que alumbre la firma de un nuevo convenio colectivo en la empresa pública, caducado desde 2012.

"Intentamos evitar el conflicto en campaña de extinción. Tenemos que estar centrados en apagar fuego pero, si no nos queda más remedio, no será la primera huelga en periodo de extinción", ha defendido el presidente del Comité Intercentros de Geacam, Manuel Amores, que ha insistido en reprochar al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escuderos, su falta de predisposición al acuerdo.

"Desde que se creó Geacam me he reunido con todos los consejeros, incluso con María Luisa Soriano --ha dicho en alusión a la que fuera consejera de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal-- menos con Escudero. Nunca se ha reunido con la representación sindical, pese a la huelga. Ese es talante que tiene. Este Gobierno debería dar ejemplo y no lo da", ha criticado Amores durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo junto a la responsable de la sección sindical de FeSP-UGT CLM en Geacam, Rosario Madrigal.

Y es que los responsables de Geacam siguen adelante con las jornadas de huelga convocadas para el 24 en Guadalajara, el 26 en Ciudad Real y Albacete, y 28 e Toledo y Cuenca, después de que la propuesta que la dirección de la empresa llevase el pasado viernes 14 a la mesa de negociación "no hay por donde cogerla", pues supone "un paso atrás en los derechos de los trabajadores".

"La Consejería pretende volver al modelo de trabajo anterior al año 2005, antes de que se creara Geacam, por el que pretenden que los trabajadores, después de estar trabajando mañana y tarde, trabajen por la noche por un plus de disponibilidad de 60 euros. Esto es tener un operativo para meterlo en la boca del lobo y no es lícito, es un peligro", ha advertido.

"Quieren volver al modelo que se cambio en 2005 por el Gobierno socialista de José María Barreda después del accidente de trabajo que provocó 11 compañeros muertos", ha denunciado Amores, que ha defendido que la plantilla no está dispuesta a que se ejecuten más recortes.

En este punto, han aludido a la encomienda firmada por el director general de cara al inicio de la campaña de incendios que arranca el 1 de junio y que, según CCOO y UGT, contará con 15 medios, frente a los 155 del pasado ejercicio.

Por ello, ha proseguido el responsable de la sección sindical de CCOO-Industria en Geacam, Manuel Amores, los trabajadores reclaman el modelo firmado en 2008 con el por aquel entonces consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Arroyo.

254 VACANTES SIN CUBRIR

De igual modo, la responsable de la sección sindical de FeSP-UGT CLM en Geacam, Rosario Madrigal, ha reprochado al Ejecutivo regional su falta de voluntad política para cerrar un nuevo convenio colectivo, reivindicando la importancia de Geacam, que no solo es una herramienta para acabar con los incendios, sino una empresa de servicios multiemergencias, como ha demostrado en la pandemia del COVID-19 y en el temporal Filomena.

Dicho esto, y tras desmentir que la Consejería de Desarrollo Sostenible haya aumentado el presupuesto dedicado a la prevención y lucha contra los incendios forestales hasta cerca de los 90 millones de euros para la próxima campaña, como ha defendido el consejero, ha denunciado que la plantilla de Geacam presenta 254 plazas vacantes que no han sido cubiertas.

De ahí que, tras criticar que el Gobierno de Castilla-La Mancha "presuma" de trabajar para frenar la despoblación con la ley aprobada el pasado jueves cuando "descuida" a los trabajadores de Geacam, presentes en casi todos los rincones de la región, le haya instado a que use a estos empleados, que no solo sirven para apagar fuego y servicios de multiemergencias, para fijar población medio rural.

Mientras, el delegado de CCOO en Geacam Guadalajara, Iñaki Blanco,

ha detallado que en 2017 la plantilla contaba con 1.738 efectivos, por 1.664 en 2019 y aunque en 2020 y 2021 no cuentan con datos exactos porque la empresa no facilitada, estima que la plantilla está conformada por unas 1.500 personas pues no se han cubierto las vacantes.