Trabajadores de Hospital del Valle se concentran este miércoles contra el traslado al Hospital de Toledo, según CSIF

Archivo - Hospital Virgen del Valle. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del Hospital Virgen del Valle de Toledo se concentrará este miércoles en protesta por el proyectado traslado de este centro a las instalaciones del Hospital Universitario de Toledo (HUT).

CSIF, que apoya esta movilización, lamenta "la postura despótica" del Gobierno regional a pesar del criterio de los profesionales del Hospital Virgen del Valle y a las más de 8.000 firmas recogidas de trabajadores, pacientes y familiares que advierten "del grave error que supondrá este traslado".

La Central Sindical insiste en que la transferencia supondrá el cierre de un centro de referencia en tratamientos geriátricos especializados en funcionamiento desde 1986 perdiendo un recurso muy valioso tanto en la atención a un colectivo de pacientes dependientes y vulnerables cada vez más numeroso y que precisa de cuidados particulares como en la formación que se ofrece a los profesionales.

Asimismo, lamentan que "se desperdiciará el recurso de las 160 camas de hospitalización de las que dispone el Virgen del Valle y además se incidirá en la presión asistencial del HUT, ya de por sí saturado con un Servicio de Urgencias totalmente sobrepasado, con problemas para hacer frente a todos los ingresos hospitalarios por falta de camas y con dificultades de acceso debido al elevado número de desplazamientos y falta de aparcamiento". "Atender a toda la población geriátrica en el HUT irá en detrimento de la calidad asistencial a todos los perfiles de pacientes".

CSIF pide al Gobierno regional que recapacite y escuche a sus propios profesionales. La concentración se llevará a cabo el miércoles a las 11.30 horas a las puertas del centro hospitalario.