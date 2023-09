Trabajadores de recogida de basuras de Cuenca piden que no haya servicios mínimos excesivos en la huelga de San Mateo

CUENCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de FCC, la concesionaria del servicio de recogida de basuras de Cuenca se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de la capital como último aviso antes de la huelga de limpieza que se producirá en las próximas fiestas de San Mateo si no hay acuerdo con la empresa. Además, confían en que el Ayuntamiento no fije unos servicios mínimos excesivos en el caso de que no pueda evitarse el paro.

La reivindicación de los trabajadores de la concesionaria se reduce simplemente a cobrar el Salario Mínimo Interprofesional, según ha recordado en la concentración el presidente del Comité de Empresa, Félix Peñaranda.

La huelga se celebrará, si no se impide, del 18 al 24 de septiembre, coincidiendo con la festividad de San Mateo. "Se desconvocará en el momento en el que se comprometan a pagarnos el SMI, no queremos otra cosa más" ha insistido Peñaranda, que ha lamentado el perjuicio que se va a causar a los conquenses "pero es la única manera de hacernos oír".

Preguntado por las diferencias de su situación con la de los trabajadores del servicio de Tarancón, que pertenecen a la misma concesionaria y donde se llegó a un acuerdo en el último momento para evitar la huelga en las fiestas de esta localidad, Peñaranda ha explicado que en su caso la negociación ha sido de un nuevo convenio, mientras que ellos solo tienen la reclamación del SMI.

Además, ha desvelado que los trabajadores de FCC en Tarancón tienen mejores condiciones que los de Cuenca capital, "que es de las concesiones que lleva esta empresa una de las que están peor pagadas".

Finalmente, desde el Comité de Empresa han recordado que no ha habido un acuerdo para fijar los servicios de la huelga en la capital, por lo que será el Ayuntamiento quien tenga que determinarlos. "Esperamos que se comporten y no los hagan excesivos, si dicen que están de lado con los trabajadores que lo demuestren".

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha bajado a los arcos del Ayuntamiento para hablar con los manifestantes, a los que les ha trasladado que es en la sede de la empresa donde deberían trasladar su protesta, porque desde el Consistorio no pueden solucionar de forma directa su reivindicación de subida del SMI.