Trabajan para mejorar en el hospital de Cuenca la cobertura de Movistar, la única operadora que da servicio

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM - Archivo

CUENCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este lunes han llegado al Hospital Universitario de Cuenca técnicos para intentar ampliar la cobertura de telefonía móvil de Movistar en el interior del centro sanitario conquense, una queja recurrente por parte de algunos de sus usuarios y trabajadores.

Fuentes sanitarias explican a Europa Press que en estos momentos Movistar es la única compañía telefónica que se ha ofrecido a dar cobertura al hospital situado en la zona de El Terminillo, pero todavía existen en las instalaciones algunos espacios "en sombra" en los que no se puede usar el teléfono.

Para mejorar esta situación, este lunes 10 de agosto está prevista la llegada de una empresa contratada por Telefónica para configurar el aparataje necesario para extender la cobertura en el Bloque C, donde se ubican servicios como Pediatría o Ginecología, así como en el área de Radioterapia.

Habrá una segunda fase, todavía sin fecha, para seguir ampliando la cobertura de Movistar y desde el hospital ofrecen a todas las compañías poder dar servicio en el interior del hospital, ya que momento la marca comercial de Telefónica es la única que se ha postulado.

Los usuarios de otras operadoras tienen que salir del recinto para poder hacer sus llamadas, una molestia para todos familiares pacientes y, en particular, para los hospitalizados que tienen a personas pendientes de su estado de salud.

A la espera de que alguna de las otras compañías se ofrezca a dar cobertura en el Hospital Universitario, los clientes tienen la opción de trasladar su queja directamente al operador.