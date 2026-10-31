Los trabajos continúan durante la noche en la zona del siniestro, donde se han retirado ya cinco vagones

Accidente.- El número de fallecidos se mantiene en 68 pero podrían aparecer más al mover los vagones, según Page - JUANMA JIMENEZ - EUROPA PRESS

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil continúa durante la noche trabajando en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), donde durante la jornada se han retirado ya cinco de los vagones implicados, tres del tren Iryo y dos del AVE.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que medio centenar de efectivos pasarán las próximas horas en la zona de seguridad.

También continuará el servicio en el lugar del accidente el servicio cinológico, que ha sido relevado de cara a la jornada nocturna con dos nuevos compañeros. Tras una petición de la jueza encargada del caso, la iluminación se ha reforzado en el lugar, donde continúan trabajando tres grúas de grandes dimensiones.

Los vagones que se han retirado se están depositando en los laterales de la vía del tren, mientras que los objetos personales de las personas afectadas por el siniestro se están acumulando para ser identificados, según las mismas fuentes.

Precisamente, este sábado ha dado comienzo la retirada de enseres personales de los viajeros que iban en los dos trenes implicados en el accidente ferroviario, según ha indicado, en declaraciones a los medios en Urda, el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido.

Garrido ha comentado que el procedimiento con las maletas consiste en identificarlas "de diferentes maneras" --algunas vienen identificadas ya con el nombre de su propietario-- y que lo que la Guardia Civil hace es guardarlas "en un lugar seguro, en el que nadie pueda tener acceso" para posteriormente entregárselo a las empresas --Iryo y Renfe--.

En cuanto a la retirada de escombros, ha señalado que "todo el amasijo de hierros" que ya está asegurado "se ha podido retirar con seguridad" y lo han estado transportando diferentes camiones, aunque sólo está saliendo de la zona afectada "lo que por parte de los jueces" se indica que puede salir.