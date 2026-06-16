Los trabajos 'Maya V5' y 'Sandalia y la alegría', ganadores de los Premios Mujeres en el Cine Alice Guy 2025

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TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad ha concedido los premios de Castilla-La Mancha Mujeres en el Cine Alice Guy correspondientes al año 2025, unos galardones destinados a reconocer y apoyar el talento de mujeres guionistas de largometrajes de ficción, documental o animación.

En esta edición, los guiones premiados han sido 'Maya V5', de Sonia Martí Gallego, y 'Sandalia y la alegría', de María Luz Lobato Cepeda. Cada una de las obras recibirá una dotación de 17.000 euros, en reconocimiento a la calidad y originalidad de los proyectos presentados, ha informado la Junta en nota de prensa.

'Maya V5' narra la historia de Maya, una joven londinense que viaja a un pequeño pueblo de la Sierra de Albacete tras la muerte de su pareja, Ruth, en un accidente de tráfico. En un entorno desconocido y marcado por las barreras culturales y lingüísticas, la protagonista emprende un complejo proceso de duelo mientras descubre facetas de la vida de Ruth que desconocía, en una reflexión sobre el amor, la identidad, la pérdida y la necesidad de encontrar un lugar propio entre quienes también la recuerdan.

Por su parte, 'Sandalia y la alegría' recupera la figura de Catalina Sandalia Simón, artista popular nacida en Villacañas a comienzos del siglo XX. A través de una narración que combina memoria, simbolismo y elementos de realismo mágico, la obra recorre una vida marcada por las dificultades, la creación artística y la espiritualidad, poniendo en valor el legado de una mujer singular cuya obra trascendió los límites de su tiempo y de su entorno.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado que "los Premios Mujeres en el Cine Alice Guy son una herramienta para seguir impulsando la presencia de las mujeres en la creación audiovisual y para contribuir a que sus historias encuentren el espacio que merecen". Simón ha señalado que los proyectos premiados "demuestran la enorme calidad y diversidad del talento femenino, con relatos que abordan cuestiones tan universales como la identidad, la memoria, el duelo o la creación artística, y que además mantienen una estrecha conexión con Castilla-La Mancha".

Asimismo, ha subrayado que "apoyar a las mujeres guionistas es apostar por una cultura más igualitaria, más rica y más representativa de la pluralidad de experiencias que conforman nuestra sociedad".

La resolución definitiva de esta cuarta edición de los premios se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Simón ha añadido que estos galardones "constituyen un apoyo concreto para que las creadoras puedan desarrollar sus proyectos y avanzar en un sector en el que todavía persisten desigualdades que limitan la participación y visibilidad de las mujeres".