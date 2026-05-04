El Transporte Sensible a la Demanda será una realidad en la Serranía Baja de Cuenca a partir de junio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado, la reconstrucción del puente de la travesía de la CM-215. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

CUENCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha el modelo de Transporte Sensible a la Demanda en la serranía baja de Cuenca a partir de junio de este año.

Así lo ha señalado el consejero de Fomento, Nacho Hernández, tras la inauguración, por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, de la reconstrucción del puente de la travesía de la CM-215 en Landete, que fue destruido por la dana del 29 de octubre de 2024.

En esta inauguración también han asistido el vicepresidente Primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Landete, Marciano Turégano; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y la delegada de Fomento en la provincia, Ana Ponce, entre otras autoridades.

Hernando ha destacado que una de las medidas más importantes que ha adoptado el Ejecutivo" en el último tiempo es la innovación, la creación del Transporte a la Demanda" y ha adelantado que "con motivo del Plan de Recuperación y Mejora de Mira y de todo en su entorno, también de Landete, se ha querido acelerar "toda la puesta en marcha del transporte a la demanda para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de toda esta zona", ha informado la Junta en nota de prensa.

PUENTE DE LANDETE

El Gobierno regional ha finalizado la obra de emergencia en la carretera CM-215, por colapso del puente en la travesía de la localidad de Landete (Cuenca), por valor de casi 2,6 millones de euros.

Una infraestructura, ha asegurado Hernando, que se ha hecho "para que nadie tenga que acordarse para mal de nosotros los próximos 100 años o más, porque es una obra de ingeniería que está sobredimensionada, para poder aguantar cualquier tipo de envite mucho más duro, incluso del que se sufrió hace un año y medio".

El diseño del nuevo puente mejora la seguridad y accesibilidad con carriles, arcenes y aceras a ambos márgenes y ha sido coordinado con los responsables técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como la actuación en el entorno del puente histórico con la Delegación Provincial de Cultura que ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico de los trabajos.

Durante la ejecución de la obra se han salvado dificultades como la presencia de agua en el río durante toda la obra lo que obligó a realizar un desvío provisional del cauce que luego ha habido que demoler, así como las posibles afecciones a la estructura del puente antiguo.

Además, se han repuesto todos los servicios que discurrían por la calzada antigua, agua, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, iluminación y en la última fase se procedió a acondicionar estéticamente el entorno del puente antiguo y su vallado perimetral.