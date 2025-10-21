Trasladadas al hospital Virgen de la Luz de Cuenca dos personas mayores tras volcar su vehículo en Fuentes - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas mayores han sido trasladadas al hospital Virgen de la Luz de Cuenca tras volcar su vehículo en el término municipal de Fuentes, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha producido a las 13.18 horas en el kilómetro 457 de la N-420 y hasta el lugar del siniestro se han trasladado los bomberos del Ayuntamiento de Cuenca, que se han encargado de las maniobras de excarcelación de los dos ocupantes que viajaban en el turismo, según ha informado el Consistorio conquense.

Los heridos son una mujer de 81 años y un hombre de 75. Ambos han sufrido policontusiones y, tras ser atendidos en el lugar del accidente, han sido trasladados al hospital Virgen de la Luz de Cuenca, la primera en una UVI y el segundo en una ambulancia de soporte vital básico.

En el aviso también han participado efectivos de la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras.