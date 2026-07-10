Trasladado al hospital un hombre herido por arma de fuego en Guadalajara

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GUADALAJARA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido por arma de fuego este viernes en la calle Santander, en Guadalajara, siendo trasladado hasta el Hospital Universitario de la ciudad.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha producido a las 00.46 horas.

Hasta el lugar se han desplazado una UVI, que se ha encargado del traslado, y efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.