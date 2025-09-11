Trasladado al hospital de Toledo por inhalar humo tras quemarse un sofá de su vivienda por un cigarro

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 57 años de edad ha tenido que ser trasladado al Hospital General Universitario de Toledo por inhalación de humo, tras quemarse el sofá de la buhardilla de su vivienda a causa de un cigarro.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se registró sobre las 2.50 horas de este jueves, y en el operativo movilizado participaron agentes de la Guardia Civil, de Policía Local, bomberos de Illescas y una UVI, que evacuó al afectado al hospital.