Trasladado al hospital un trabajador herido al caer de una escalera a cuatro metros de altura en Alcázar

Archivo - Hospital Mancha Centro - SESCAM - Archivo
CIUDAD REAL, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador de 58 años ha resultado herido este viernes al caer de una escalera a cuatro metros de altura en una finca ubicada en el kilómetro 24 de la CM-3107, en Alcázar de San Juan (Ciudad REal).
Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el hombre ha sido trasladado al hospital de Mancha Centro de la ciudad.
El aviso del suceso se ha recibido a las 12.53 horas. El hombre ha sido trasladado en UVI al centro hospitalario con un traumatismo en la cabeza. Al lugar ha acudido también la Policía Nacional.