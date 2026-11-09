Trasladado al hospital un trabajador tras precipitarse desde el tejado de una nave industrial en Talavera

Archivo - Hospital Nuestra Señora Del Prado Talavera - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 26 años ha resultado herido este lunes y trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina tras precipitarse desde el tejado de una nave industrial en la calle Federica Montseny, en esa localidad.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 16.22 horas.

Hasta el lugar se han desplazado un médico de urgencias, Policía Nacional y Local y una UVI móvil, que se ha encargado del trasladado del herido al hospital.