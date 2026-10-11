Trasladados al hospital de Toledo tres jóvenes heridos por arma blanca durante una reyerta en Aranjuez

Archivo - Hospital Universitario de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes de 20, 21 y 25 años han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Toledo después de ser atendidos en el Centro de Salud de Ocaña, a donde acudieron tras una reyerta ocurrida en la localidad madrileña de Aranjuez.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los heridos llegaron al centro de salud sobre las 6.26 horas de este domingo.

Los de 20 y 21 años fueron evacuados en sendas ambulancias de soporte vital, y el de 25 en una UVI. En el operativo han participado también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.