Trasladan al hospital de Guadalajara a dos de las seis personas afectadas en el incendio de Cabanillas

GUADALAJARA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos de las seis personas que han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de un almacén de fontanería en la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo han tenido que ser trasladadas al Hospital Universitario de Guadalajara en una ambulancia de soporte vital básico. Se trata de una mujer de 33 años y un hombre de 73.

Así lo indican desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que informa que el incendio está ya extinguido.

Las otras cuatro personas afectadas por inhalación de humo, y dadas de alta 'in situ', son tres hombres --de 47, 56 y 76 años-- y una mujer de 77.

La llamada de aviso se ha registrado a las 16.38 horas, alertando de un incendio en el bajo de un bloque de viviendas de la calle San Blas. Los bomberos de Azuqueca han desalojado a cinco personas.