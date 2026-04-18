Trasladan al hospital a un menor de 15 años tras chocar su moto contra un turismo en la Puebla de Montalbán

TOLEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un menor, de 15 años ha resultado herido en La Puebla de Montalbán (Toledo) tras la colisión de su moto contra un turismo, por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de la capital.
Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 22.32 horas en la Avenida Madrid, hasta donde ha trasladado la Policía Local y una UVI.