Trasladan al hospital a un trabajador herido al caer a una perforación de 8 metros de profundidad en Malagón

Archivo - Hospital Ciudad Real - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 44 años ha resultado herido al precipitarse en una perforación de 8 metros de profundidad en Malagón (Ciudad Real), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 10.46 horas al aire libre en el Camino de los Rallados, cuando este trabajador se ha caído a la perforación.

En un primer momento ha sido rescatado por sus compañeros y posteriormente trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Además, hasta el lugar se han trasladado la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos de Ciudad Real, una ambulancia y el médico de urgencias.