Los trece accidentes del fin de semana en Castilla-La Mancha dejan dos fallecidos y 19 heridos

TOLEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han perdido la vida y 19 han resultado heridas --16 leves y tres graves-- en los 13 accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según el balance de la DGT enviado por la Delegación del Gobierno en la región desde las 15.00 horas del viernes a la medianoche de este domingo.

En la provincia de Albacete se han registrado tres accidentes con tres heridos leves; mientras que en la de Ciudad Real ha habido un accidente, con un heridos leve; y en la de Cuenca ha habido tres siniestros, con cuatro heridos leves.

En las carreteras de Guadalajara se han registrado un siniestro con un heridos leve, mientras que en la provincia de Toledo se han registrado cinco accidentes, con dos fallecidos, tres graves y 16 heridos leves.

ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 4.584 en la región, 49 de ellas positivas, cinco de las cuales han sido en jóvenes de menos de 25 años.

En la provincia de Albacete se han realizado 553 pruebas, de las que cuatro resultaron positivas, ninguna de ellas en menores de 25 años; mientras que en Ciudad Real se han llevado a cabo 978 pruebas, siendo 8 de ellas positivas, dos en menores de 25 años.

En Cuenca fueron 576 las pruebas realizadas, cinco de las cuales positivas, ninguna de ellas en menores de 25 años; en Guadalajara se hicieron 1.652, de las que 18 resultaron positivas, tres de ellas en menores de 25 años; y en la provincia de Toledo se hicieron 825 pruebas, de las que 14 arrojaron resultado positivo, ninguna de ellas en menores de 25 años.