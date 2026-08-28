Trece secciones y 101 cortometrajes dan forma a la XXIV edición del Fescigu 2026 del 2 al 10 de octubre en Azuqueca

Archivo - El Fescigu 2026 contará con cinco profesionales del ámbito de la cultura para elegir los mejores cortometrajes - FESCIGU - Archivo

GUADALAJARA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trece secciones y 101 cortometrajes diferentes componen la propuesta cinematográfica de la 24ª edición del Festival de Cine Comprometido de Guadalajara (Fescigu) que se celebrará entre el 2 y el 10 de octubre en el Espacio Joven Europeo de Azuqueca de Henares.

Las adicciones serán este año el gran eje temático a través de 'Dopamina en Vena', pero la selección abre también la mirada hacia algunos de los asuntos que atraviesan nuestra sociedad: las dificultades para acceder a una vivienda o llegar a fin de mes, las consecuencias de la guerra, las relaciones familiares y afectivas, la situación de la mujer o nuestra creciente dependencia de la tecnología, según han informado los organizadores por nota de prensa.

Junto a estas secciones temáticas, la Sección Oficial y Requetecortos volverán a concentrar la competición, mientras que PequeCine acercará el festival al público familiar e Infancine y Juvencine mantendrán su vertiente educativa mediante sesiones concertadas con centros escolares.

El tema central de esta edición será la adicción en todas sus formas. Bajo el título de 'Dopamina en Vena', quince cortometrajes distribuidos en cuatro bloques se acercarán a un fenómeno que va mucho más allá de las drogas y el alcohol. Las pantallas, el juego, las redes sociales, las compras, el azúcar o el culto al cuerpo forman parte de un recorrido por las múltiples dependencias de una sociedad en la que nunca habían existido tantas formas de obtener una recompensa inmediata.

La mirada social del Fescigu se extiende a otros problemas estrechamente ligados al presente. 'A Fin de Mes' se acerca a la precariedad laboral y económica y a quienes intentan salir adelante entre la incertidumbre, el desempleo y la falta de oportunidades, mientras 'Sin Pisos y a lo Loco' recupera una de las preocupaciones que ya pasó por el festival en 2024 y que no ha dejado de agravarse: las dificultades para acceder a una vivienda digna, los alquileres imposibles, los desahucios y las nuevas formas de convivencia surgidas de la crisis habitacional.

También regresa 'Daños Colaterales', una sección que pone el foco en las consecuencias humanas de los conflictos armados. Tres cortometrajes se acercan al sufrimiento de quienes quedan atrapados entre bandos, ideologías e intereses ajenos, y plantean una reflexión sobre la violencia, la responsabilidad y las decisiones que terminan condicionando las vidas de quienes sufren la guerra.

Otros bloques se adentran en terrenos más íntimos, aunque igualmente atravesados por cuestiones sociales. 'Asuntos de Familia' reúne seis familias en tres comedias y tres dramas que exploran los vínculos, afectos, conflictos y heridas que se generan entre quienes comparten una vida.

'Fruta Prohibida' aborda el sexo, el deseo y las relaciones afectivas desde cuatro perspectivas poco convencionales, cuestionando límites, prejuicios y tabúes. Y 'En Femenino' reúne cuatro historias sobre maternidad, autonomía, violencia y liderazgo para acercarse a diferentes experiencias de las mujeres y a los espacios que todavía quedan por conquistar.

La ciencia ficción vuelve a tener un lugar propio en 'Very Black Mirror', donde la inteligencia artificial, la memoria digital, las grandes catástrofes y los avances tecnológicos sirven para imaginar futuros posibles y, sobre todo, reflexionar sobre el presente y sobre nuestra relación cada vez más estrecha con la tecnología.

EL CORAZÓN COMPETITIVO DEL FESTIVAL

La Sección Oficial de Cortometrajes crece este año hasta las 30 obras, con una amplia representación de ficción, documental, animación, fantástico, comedia y drama. De ella saldrán los principales Premios Picazo del Fescigu y, además, el público podrá escoger su cortometraje favorito. El ganador del Primer Premio Picazo podrá optar a la preselección de los Premios Goya, gracias a la colaboración que el Fescigu mantiene desde 2015 con la Academia de Cine.

Junto a ella, la Sección Requetecortos vuelve a demostrar que unos pocos minutos pueden ser suficientes para contar una buena historia. Quince trabajos de ficción, animación y documental de hasta seis minutos competirán en una de las propuestas más ágiles del festival, cuyo ganador será decidido directamente por el público.

La programación cuenta además con PequeCine, una selección de cortometrajes infantiles para disfrutar en familia. Historias divertidas, accesibles para los más pequeños y con una importante carga pedagógica, pensadas para que la experiencia cinematográfica pueda continuar después de la proyección a través de las preguntas y conversaciones que susciten entre niños y adultos.

Por su parte, Infancine y Juvencine tendrán un funcionamiento diferente al resto de las secciones, ya que sus proyecciones estarán concertadas con colegios e institutos. Infancine estará dirigida a alumnado de Primaria y Juvencine a jóvenes de entre 13 y 18 años, con una selección adaptada en cada caso a sus edades, inquietudes y realidades. El Fescigu dará a conocer próximamente más detalles sobre ambas propuestas educativas.

Más allá de los temas que las diferencian, las secciones del Fescigu 2026 comparten una programación que utiliza géneros y registros muy distintos para acercarse a conflictos reconocibles desde perspectivas que van del humor al drama, del documental a la ciencia ficción o de la mirada más íntima a la denuncia social.