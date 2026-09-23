Una treintena de jóvenes aprenderán cómo empezar en el sector ganadero en el X Campus de Jóvenes Cooperativistas de C-LM

Inauguración del X Campus de Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha ha inaugurado este miércoles su X Campus de Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha, que este año está centrado en la ganadería y en el que participan una treintena de alumnos, la mayoría procedentes del IES 'San Isidro' de Talavera de la Reina.

Una inauguración que ha corrido a cargo del presidente de Cooperativas Agro-alimentarias en la región, Ángel Villafranca; el viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; y el director territorial de AgroBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Pedro Antonio Martínez.

Villafranca ha señalado que la organización cooperativa organiza estas jornadas "pensando en el relevo generacional" y en "incentivar" a los jóvenes a que se incorporen a la actividad agraria y ganadera, de manera que "puedan ver el lado positivo de lo que es el mundo rural".

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias en la región ha explicado que el campus está este año dedicado a la ganadería porque es un sector en el que Castilla-La Mancha tiene "un déficit importante".

"Hay amplias zonas de nuestra región donde es necesaria la ganadería", ha dicho, una ganadería que "nada tiene que ver con lo que hasta ahora se venía desarollando". Por ello, ha apostado por "incorporar a jóvenes con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, con nuevos medios y con un diseño del siglo XXI".

PROBLEMAS PARA INICIARSE

Ángel Villafranca ha expuesto que, dentro de las dificultades que tiene la incorporación a la ganadería, la principal es que o los jóvenes vienen de "una tradición familiar" en el sector y entonces "lo tienen relativamente fácil, porque están heredando una explotación", o en caso contrario "hay que ser imaginativos" y "buscarle cómo financiar poder hacerse con una explotación ganadera".

Además, ha reconocido que otra dificultad es "el entorno social", aunque ha matizado que en estos momentos "la vida va hacia sitios más tranquilos donde trabajar, donde puedas estar más en contacto con la naturaleza, con el aire libre".

5,5 MILLONES PARA JÓVENES

Por su parte, el viceconsejero José Manuel Martín Aparicio ha destacado que el Gobierno regional va a realizar este viernes un pago de 5,5 millones de euros a 223 jóvenes por su incorporación al sector, procedentes de las campañas de 2023 y 2024. Asimismo, ha aseverado que el 86% de los jóvenes que se incorporan a la agricultura o la ganadería se mantiene en la actividad agraria, un porcentaje "alto, incluso más alto que en cualquier otro sector".

Del mismo modo, ha reseñado que el Ejecutivo autonómico, junto a Cooperativas, están trabajando conjuntamente en un plan para el relevo generacional cooperativo, que espera que esté "aprobado y firmado" antes de final de año.

En cuanto a las jornadas, Martín Aparicio ha agradecido a Cooperativas Agro-alimentarias su compromiso con el sector cooperativo, con los jóvenes y con la igualdad de género", recalcando que más del 50% de los participantes en este campus son mujeres.

De su lado, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha destacado que las habilidades que van a aprender los participantes en estos tres días "son importantísimas" para su área.

"Estamos hablando de trabajo en equipo, toma de decisiones, liderazgo, habilidades sociales y comunicativas", algo que "está demandando mucho el mercado laboral" también en las áreas de agricultura y ganadería.

Mientras, el director de AgroBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Pedro Martínez, ha manifestado que desde su entidad quieren "apoyar y favorecer" el relevo generacional "en un sector tan importante como es el agrario y ganadero" en la región.

"La apuesta es decidida y seguiremos apostando por ello", ha aseverado, explicando que, principalmente, la entidad colabora con el sector mediante el anticipo de ayudas, la financiación de instalaciones y, en general, acompañándoles "en todo el camino de la incorporación y el desarrollo posterior".

UNA FORMACIÓN "DIRIGIDA A LA REALIDAD"

Durante tres jornadas, los jóvenes participantes en el campus van a trabajar en una formación muy dirigida a que "conozcan la realidad del sector cooperativo", según ha explicado el director general de Cooperativas Agro-alimentarias en la región, Juan Miguel del Real.

Así, Del Real ha detallado que en la primera jornada se va a llevar a cabo una formación centrada en las "habilidades blandas" como son el liderazgo, la motivación, la inteligencia emocional o la gestión de equipos.

También se van a realizar acciones "muy específicas" sobre el funcionamiento de las cooperativas para que sepan que son "herramientas al servicio de los agricultores y ganaderos" y que en ellas "son ellos mismos los que deciden su futuro, sus estrategias, en qué invertir y cómo funcionar".

Finalmente, en la última jornada tendrá lugar una visita práctica a explotaciones ganaderas y a Avicon, "una de las cooperativas más emblemáticas del sector ganadero" y que servirá como "una forma de mostrar un proyecto exitoso de futuro, que está en pleno crecimiento".

UN PASO "DIFÍCIL PERO NO IMPOSIBLE"

Por su parte, los alumnos participantes en el campus creen que la incorporación a la ganadería les muestra un camino "difícil pero no imposible". Así, Rubén Hervás, de Porzuna (Ciudad Real), espera "aprender mucho" de una iniciativa con una temática "interesante".

Para Hervás, lo más complicado es "empezar de cero". "Los que ya venimos de atrás podemos tirar con lo que tenemos, pero empezar de cero es muy difícil, la maquinaria vale mucho, la tierra vale mucho".

Sin embargo, cree que "si el producto se pagara como se tiene que pagar, igual no hacía falta tanta subvención".

Mientras, África Barranco, de Cabanillas del Campo (Guadalajara), pretende dedicarse a la cría de caballos y pide que las instituciones tengan "un poco más de cariño al campo" para evitar un futuro "incierto".

Para esta alumna, una de las principales dificultades para iniciarse es que "la gente no siente la ayuda o el apoyo que debería haber", apuntando que no tener ese apoyo hace todo "mucho más complicado".

En todo caso, espera que las tres jornadas del campus sirvan a "saber cómo manejar todo, cómo empezar" y también aportar "confianza y conocimiento", algo "súper importante para poder avanzar".

La mayoría de los participantes en el campus estudian en el IES 'San Isidro' de Talavera de la Reina, un centro que, según explica la profesora Marta Hernández, tiene una explotación ganadera propia, algo poco habitual en el universo docente.

Hernández cree que este punto es "importantísimo" porque así el centro educativo está "directamente vinculado" con el trabajo diario que hay que hacer en el campo, lo que hace que los alumnos tengan una formación práctica y teórica "constante, diaria y real".

La docente ha comentado que en el instituto hay más de 400 alumnos formándose en ciclos relacionados con el sector y que proceden tanto de familias con tradición agrícola y ganadera como otros que no tienen vinculación con el campo "pero siempre les ha tirado", incluso procedentes de otras comunidades autónomas.

En este contexto, cree que las jornadas organizadas por Cooperativas Agro-alimentarias van a permitir a los alumnos "encontrar la realidad las cooperativas, que muchos saben que existen pero los que no están vinculados directamente no las conocen de primera mano".

Todo ello además de tener la posibilidad de "formarse a nivel personal, como personas, potenciando lo que cada uno lleva dentro". "Es una oportunidad de conocer las cooperativas y de conocerse ellos y cómo pueden influir en este medio", ha reseñado.