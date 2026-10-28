Tres afectados por inhalación de humo tras un incendio en el felpudo de una casa en Talavera de la Reina

Archivo - Hospital de Talavera - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos de ellas menores de edad, han resultado afectadas por inhalación de humo este miércoles tras un incendio originado en el felpudo de una vivienda en Talavera de la Reina (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el fuego se ha originado a las 0.24 horas en el felpudo exterior de una vivienda de la calle San Marcos. Estas mismas fuentes han indicado que el incendio se ha propagado por la puerta de la casa.

Los afectados son una mujer de 41 años de edad y dos niños de 9 y 13 años. Todos ellos han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad talaverana.

Hasta el lugar también se han desplazado una UVI, los bomberos y efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.