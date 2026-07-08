Tres de cada cuatro asistentes al festival de Almagro repiten y el 80% son de fuera de C-LM, según un estudio de UCLM

Imagen del curso de verano. - UCLM

CIUDAD REAL 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) arroja entre sus principales conclusiones que tres de cada cuatro asistentes al Festival de Teatro Clásico de Almagro repiten, más del 80% llega desde fuera de Castilla-La Mancha, un 70% pernocta en la localidad y la práctica totalidad recomendaría la localidad como destino cultural.

Este estudio se ha analizado en la nueva edición de los cursos del Campus de Ciudad Real que ha arrancado con la propuesta 'Almagro en dos actos: el impacto del teatro en el destino turístico', en la que se analiza el impacto cultural y económico del Festival de Teatro Clásico de la localidad almagreña en la proyección nacional e internacional de la ciudad.

Durante dos jornadas, la iniciativa que dirige el profesor de la UCLM Marcos Carchano, reunirá en Almagro a especialistas con el objetivo de estudiar la estrategia turística de Almagro y su integración con el patrimonio teatral y artístico, explorar modelos de gestión y marketing turístico aplicados a destinos culturales con eventos de relevancia internacional y fomentar el debate sobre sostenibilidad y desarrollo local en torno a eventos culturales de gran impacto, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Asimismo, durante su desarrollo las personas participantes propondrán estrategias innovadoras de promoción y dinamización turística basadas en la identidad escénica y patrimonial de Almagro, y tratarán de relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la gestión turística y cultural en destinos con eventos de gran afluencia.

La iniciativa ha sido inaugurada este miércoles por la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González; y por la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo.

Entre las ponencias de la primera sesión se ha contado con la del catedrático de la UCLM Juan Antonio Mondéjar Jiménez, quien ha presentado los resultados del estudio de impacto del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro que ha desarrollado Unidad de Transferencia del Conocimiento 'Innovación Abierta', dirigida por él.