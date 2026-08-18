Tres cortometrajes castellanomanchegos brillan en México en el Guanajuato International Film Festival

Fotograma de Virgen de Guadalupe, premio al mejor cortometraje en el Guanajuato International Film Festival de México. - PRELUDIO FILMS

Se trata de La fábula de una Punki Adolescente, (No) Body y Virgen de Guadalupe se han estrenado en México TOLEDO, 18 (EUROPA PRESS)

Tres cortometrajes vinculados a Castilla-La Mancha han protagonizado una destacada participación en el Guanajuato International Film Festival (GIFF), uno de los festivales cinematográficos más relevantes de Latinoamérica -calificador a los Premios Goya y Óscar-, sumando un estreno mundial, dos estrenos mexicanos y uno de los principales premios del certamen.

El director albaceteño nominado al Goya en 2025, Juan Vicente Castillejo (Barrax, Albacete), presentó en el festival el estreno mundial de La fábula de una Punki Adolescente, una producción rodada íntegramente en su localidad natal, según han informado los realizadores por nota de prensa.

Junto a ella, el público mexicano descubrió por primera vez (No) Body, dirigido por la cineasta Sonia Bautista-Alarcón (La Roda, Albacete) y coescrito junto a Juan Pedro Castillo (Albacete), así como Virgen de Guadalupe, de la directora mexicana Viridiana Moreno (Salamanca, Guanajuato), coproducido entre Sonia Bautista-Alarcón y Eduardo B. Muñoz de Preludio Films.

Virgen de Guadalupe fue reconocido con el Premio al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial Guanajuato, uno de los galardones más destacados del festival, confirmando la excelente acogida internacional de la obra.

UN ESTRENO MUNDIAL NACIDO EN CASTILLA-LA MANCHA

Con La fábula de una Punki Adolescente, Juan Vicente Castillejo vuelve a demostrar su compromiso con su tierra.

Rodado íntegramente en Barrax (Albacete), el cortometraje convierte los paisajes, los habitantes y la identidad manchega en parte esencial de su relato.

La producción, impulsada por Malvalanda y BTeam Prods, ha contado con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha y de CMMedia, entre otros, apostando por un cine que nace desde el territorio y consigue proyectarse internacionalmente.

No es la primera vez que el director lleva el nombre de Castilla-La Mancha a los grandes escaparates cinematográficos.

Su anterior trabajo, Los 30 no son los nuevos 20, también rodado en la región y apoyado institucionalmente, fue nominado al Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental en la 39.ª edición de los galardones de la Academia.

(NO) BODY MEMORIA, IDENTIDAD Y RELACIONES FAMILIARES SIN FRONTERAS

También con el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha y CMMedia, (No) Body protagonizado por Juan López-Tagle, Celeste González, Eulalia Ramón, y con la colaboración especial de Vicente Gil y Raquel Guerrero, está producido por La Fragua Audiovisual, y ha celebrado en el GIFF su estreno en México, país al que regresará en noviembre con una nueva selección en el International Queer Film Festival de Playa del Carmen.

Dirigido por Sonia Bautista-Alarcón y co-escrito junto a Juan Pedro Castillo, el cortometraje, rodado entre Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, propone una reflexión sobre la memoria, la identidad y las relaciones familiares desde una puesta en escena intimista y una narrativa que dialoga constantemente entre pasado y presente, recuperando material de archivo en Súper 8 real de los años 70.

La obra forma parte del CLM Short Film Catálogo de cortometrajes de Castilla-La Mancha, y está siendo distribuido por YAQ Distribución, y cuenta con numerosos premios y selecciones nacionales e internacionales, destacando las de festivales como el Festival Internacional de Cine de Gijón FICX, Semana de Cine de Medina del Campo, Queer Cine Mad, Skyline Benidorm Film Festival, Festival de Cine de Madrid o el Certamen Internacional de Cortos Soria.

Asimismo, la obra ha contado, durante los meses de junio, julio y agosto, con numerosas proyecciones y encuentros en diversos puntos de la región para conmemorar el mes LGTBI+, en los que el cortometraje ha servido como material didáctico.

La presencia de la obra en el GIFF supone un nuevo paso en el recorrido internacional de la pieza nacida en Castilla-La Mancha que continuará ampliando su presencia en festivales y mercados.

VIRGEN DE GUADALUPE PREMIADA EN GUANAJUATO

El tercer cortometraje participante fue Virgen de Guadalupe, dirigido por la cineasta mexicana Viridiana Moreno y coproducido entre México y España por Sonia Bautista-Alarcón y Eduardo B. Muñoz de Preludio Films.

Rodado en España y protagonizado por la propia Viridiana Moreno junto a las actrices Eva Llorach y Josele Román, el cortometraje aborda la experiencia migratoria desde una mirada profundamente íntima, explorando el desarraigo, la identidad y el vínculo permanente con las raíces.

Tras su estreno mexicano, el jurado del festival concedió a la obra el Premio al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial Guanajuato, uno de los reconocimientos más importantes del GIFF, reafirmando la solidez artística de un proyecto que une el talento de ambos lados del Atlántico.