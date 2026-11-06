Tres exposiciones de la UCLM en Ciudad Real invitan a descubrir el universo de lo pequeño desde la ciencia y el arte

Tres exposiciones de la UCLM en Ciudad Real invitan al público a descubrir el universo de lo pequeño a través de la ciencia y al arte - UCLM

CIUDAD REAL 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado este viernes en el Campus de Ciudad Real tres exposiciones que forman parte de MICROLIVE, un proyecto de divulgación científica desarrollado por del grupo de investigación VISILAB y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) que muestra cómo la microscopía y la inteligencia artificial ayudan al ser humano a observar y comprender el mundo invisible.

La primera de las muestras, 'La aventura de ver lo invisible', ofrece un recorrido histórico por la microscopía, desde las primeras lentes y los instrumentos pioneros hasta la consolidación de la técnica moderna; reúne hitos científicos, grandes protagonistas e instrumentos y muestras de estudio; y muestra aplicaciones contemporáneas.

Inaugurada por la vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional, María Antonia Herrero, podrá verse hasta el 12 de diciembre en el Aula Cultural Universidad Abierta (Sala ACUA) de Ciudad Real, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El acto ha contado con la participación del director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, Luis Baringo; la directora del grupo VISILAB, Gloria Bueno; la concejala de Educación e Igualdad, María José Escobedo; y de Jesús Rocandio (Casa de la Imagen) y Antonio Guillén (Proyecto Agua), de quienes principalmente procede el material expositivo.

'Imágenes que revelan mundos' es la segunda de las propuestas que acoge la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real hasta el 1 de diciembre, en la que se explora la dimensión artística de la imagen microscópica.

La exposición reúne una selección de micrografías, composiciones visuales y materiales gráficos que revelan la extraordinaria dimensión estética del universo microscópico; y conecta ciencia y cultura visual, mostrando cómo observar, dibujar, clasificar y representar han sido prácticas inseparables en la historia de la microscopía.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial del Campus de Ciudad Real presenta la vertiente más tecnológica e interactiva del proyecto. Bajo el título 'Un universo a otra escala', la exposición combina técnicas de microscopía y ejemplos del procesado de imagen microscópica con aplicación en medicina, biología y medio ambiente.

Abierta hasta el 20 de noviembre, la parte principal de la muestra revela cómo la microscopía digital de bajo coste y la computación en borde permiten capturar, procesar y analizar imágenes de forma accesible, portable y eficiente.

Las exposiciones, dirigidas a públicos de todas las edades, se complementan con charlas y talleres los días 7 (público general) y 28 (niños de 8 a 12 años) de noviembre en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real.