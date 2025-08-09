Tres menores hospitalizados tras permanecer atrapados en el incendio de una vivienda en Albatana

ALBACETE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres menores, una chica de 7, y dos chicos de 13 y 14 años, han sido hospitalizados este sábado tras permanecer atrapados en el interior de una vivienda en la que se ha desatado un incendio en Albatana (Albacete).

Según han informado los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 9.58 horas en una vivienda de la calle Mayor de la localidad albaceteña por causas que aún no han trascendido.

Tras desplazarse al lugar de los hechos equipos de Bomberos de Hellín, han comprobado que en el interior del inmueble permanecían atrapados los tres menores, a los que han rescatado. El fuego ha sido dado asimismo por extinguido.

La menor afectada y el chico de 14 años han sido trasladados en UVI al Hospital de Hellín, mientras el otro chico ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital de La Fe en Valencia.

También se han desplazado al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Guardia Civil.