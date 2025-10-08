El Trofeo Quijotes vuelve a la provincia de Albacete este fin de semana dentro del Circuito Provincial de Orientación

ALBACETE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Juventud y Deportes, Dani Sancha, ha presentado el XVIII Trofeo Quijotes, que se celebrará este fin de semana, 11 y 12 de octubre, en Alcalá del Júcar, Villatoya y Casas de Ves, "entre el Júcar y el Cabriel".

Junto a los alcaldes de estas localidades, Juan Pascual Muñoz, Llanos Sánchez (también diputada provincial de ATM); y Maribel López, respectivamente, y al director técnico de la prueba, Javier García, Sancha ha dado a conocer algunos de los detalles de esta cita deportiva, integrada en el Circuito provincial de Orientación de la Diputación, y puntuable para la Liga Española de Orientación, la Liga Española de Sprint y La Liga de C-LM.

Más de 1.100 participantes se han inscrito en cada localidad y, como ha explicado el diputado, el Trofeo cuenta con tres disciplinas diferentes. La primera de ellas es una media distancia en Casas de Ves; la segunda, un sprint en Alcalá del Júcar; y la tercera, una larga distancia en Villatoya.

"UNA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEPORTIVAS DE DIPUTACIÓN"

En este sentido, Sancha ha destacado la alta participación, aludiendo al gran desconocimiento que existe en torno a esta modalidad deportiva, y ha explicado que desde la Diputación sí se viene trabajando mucho en su dinamización.

De hecho, ha asegurado que "la orientación es una de las señas de identidad deportivas de la institución provincial, y juega un papel fundamental en nuestra promoción deportiva, con un circuito que recorre diferentes localidades", al tiempo que ha recordado que contamos con grandes campeones, como Pepe Villar.

Además, el responsable provincial ha puesto en valor que este deporte sea muy participativo y familiar, "con pruebas muy espectaculares y este fin de semana lo vamos a ver", y ha destacado la importancia de eventos como éste, "que trascienden el deporte", aludiendo a su impulso a la economía local a través del turismo.

Del mismo modo, Sancha ha señalado la belleza de las tres localidades que integran esta prueba, y ha asegurado que "se dan todos los ingredientes para que este evento sea un éxito", al tiempo que ha agradecido su trabajo a Javier García, "un referente de la orientación", y también su implicación a los ayuntamientos.

30 PAÍSES REPRESENTADOS

Por su parte, ha sido el propio Javier García el encargado de explicar las cuestiones referidas a los recorridos y también a las inscripciones.

Así, ha puesto en valor que prácticamente la mitad de los y las participantes son mujeres, "algo difícil en muchos deportes, pero en este lo tenemos", y ha señalado que hay personas inscritas de todas las provincias de España y también de 30 países de Europa y América del Sur.

En este punto, ha destacado que Alicante sea el territorio que mayor número registra (139) por delante de Albacete.

Javier García también ha señalado que en el caso de la media distancia en Casas de Ves, la previsión para el ganador es un tiempo de entre 35 y 40 minutos, en lo que será "una prueba dinámica, con muchos controles y cambios de dirección".

En el caso del sprint en Alcalá del Júcar, ha explicado que en esta localidad se va a realizar "uno de los mapas más complicados del panorama nacional, porque es un laberinto", avanzando que "los corredores van a disfrutar mucho".

También ha señalado que la larga distancia en Villatoya recorrerá las inmediaciones de la pedanía Cilanco, "y quien gane lo hará en una hora y media".