TSJCM abre el año judicial reclamando cubrir 21 plazas, cuatro de ellas en audiencias provinciales de la región

Archivo - La presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, en una imagen de archivo. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, ha ofrecido una rueda de prensa previa al acto solemne de apertura del curso judicial donde ha expuesto los datos más significativos de la memoria judicial, apuntando que si bien eran 42 las plazas que urgía cubrir el pasado año, solo se han solventado la mitad y restan otras 21 por completar, con especial urgencia en las audiencias provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara.

Aunque esas son las plazas "más acuciantes" en cuanto a la necesidad de cobertura, ha recalcado también que restan otras en órganos unipersonales en algunos pueblos donde "hay un problema estructural", como es el caso de La Roda, Ciudad Real capital, Almagro, Tomelloso, Tarancón, Orgaz o Valdepeñas.

Faltaría, además, incrementar plazas en las secciones de lo Social de Albacete y Guadalajara y también en las secciones penales de Ciudad Real, Guadalajara, Albacete y Toledo. Del mismo modo, señala, "falta en Instrucción en Albacete",

Astray ha considerado además que, "si fuera posible, habría que dedicar una parte del esfuerzo a favorecer una especialización compatible en delitos contra la infancia y la adolescencia" en los juzgados de Castilla-La Mancha.

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